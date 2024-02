Biocytogen et Gilead entament un partenariat pour la production d'anticorps multi-cibles

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (« Biocytogen », HKEX : 02315) annonce aujourd'hui un accord d'évaluation d'anticorps et d'option avec Gilead Sciences, Inc. Cet accord donne à Gilead l'accès à la vaste bibliothèque d'anticorps entièrement humains de Biocytogen, générée contre un large éventail de cibles thérapeutiques. Pendant une période de trois ans, Gilead proposera des cibles d'intérêt et évaluera les anticorps correspondants, avec la possibilité d'acquérir certains anticorps sélectionnés pour le développement thérapeutique mondial.

Selon les termes de l'accord, Biocytogen recevra un paiement pour assurer l'évaluation par Gilead de certains anticorps dirigés contre une cible donnée. Biocytogen est éligible à recevoir des frais d’exercice d’option ainsi que des paiements d’étape de développement, de réglementation et de vente pour chaque anticorps sélectionné par rapport aux objectifs désignés, ainsi que des redevances à un chiffre sur les ventes nettes.

Le Dr. Yuelei Shen, Président et PDG de Biocytogen, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Gilead, un partenaire renommé pour son expertise en développement et commercialisation de médicaments. Notre vaste bibliothèque d'anticorps entièrement humains dérivés de RenMice® pourrait servir de ressource importante pour aider Gilead à accélérer le développement de plusieurs nouvelles thérapies à base d'anticorps pour traiter diverses maladies. Nous sommes résolus à soutenir Gilead ainsi que nos autres partenaires dans leurs efforts de développement de médicaments pour le bien des patients. »

À propos de la Bibliothèque d'anticorps entièrement humains de Biocytogen

La bibliothèque d'anticorps de Biocytogen a été générée à l'aide d'une série de plateformes exclusives RenMice® , qui ont été génétiquement modifiées pour accélérer le développement de nouvelles thérapies à base d'anticorps. Les souris RenMabTM portent l'intégralité du répertoire de la région variable des anticorps humains et peuvent produire des anticorps entièrement humains présentant une grande diversité, une faible immunogénicité, une spécificité et une affinité exceptionnelles et d'excellentes propriétés de développement. Les modèles de deuxième génération RenLite® et RenNano® , qui génèrent respectivement des anticorps à chaîne légère commune et des anticorps à chaîne lourde uniquement, facilitent davantage la génération d'anticorps multispécifiques entièrement humains ou de nanocorps. Les souris RenMice ont également été modifiées pour ne pas avoir des cibles médicamenteuses spécifiques ; ces plateformes de knockout ciblées peuvent générer des anticorps avec une séquence et une diversité d'épitopes améliorées. Cette plateforme augmente la probabilité de découvrir de nouveaux anticorps à réactivité croisée avec d'autres espèces afin de faciliter le criblage in vivo en aval et l'identification de candidats anticorps différenciés. Une bibliothèque comprenant les séquences d'anticorps disponibles ainsi que les données de caractérisation est prête pour une évaluation immédiate et des opportunités de partenariat.

À propos de Biocytogen

Biocytogen (HKEX : 02315) est une entreprise mondiale de biotechnologie menant des études et développant de nouveaux médicaments à base d’anticorps grâce à des technologies innovantes. Fondée sur la technologie de l’édition de gènes, Biocytogen s’appuie sur les plateformes propriétaires RenMice ® (RenMab TM /RenLite ® /RenNano ® /RenTCR-mimic TM ) génétiquement modifiées pour la découverte d’anticorps monoclonaux/bispécifiques/multispécifiques entièrement humains, la découverte de conjugués anticorps-médicaments bispécifiques, la découverte de nanocorps et la découverte d’anticorps imitant le TCR, et a créé une bibliothèque de plus de 400 000 séquences d’anticorps entièrement humains contre environ 1 000 cibles pour une collaboration mondiale. Au 30 juin 2023, 50 accords de codéveloppement, d’octroi de licences ou de transfert d’anticorps thérapeutiques et d’actifs cliniques multiples et 42 projets de licences RenMice ® sur des cibles désignées ont été établis dans le monde entier, y compris plusieurs partenariats avec des sociétés pharmaceutiques multinationales (MNC). Biocytogen a été la première à créer des modèles humanisés knock-in de cibles de médicaments pour la recherche préclinique et fournit actuellement quelques milliers de modèles animaux et cellulaires prêts à l’emploi sous la marque BioMice TM , ainsi que des services de pharmacologie préclinique et d’édition de gènes pour des clients du monde entier. Biocytogen, dont le siège est à Pékin, possède des filiales en Chine (Haimen Jiangsu, Shanghai), aux États-Unis (Boston, San Francisco) et en Allemagne (Heidelberg). Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://en.biocytogen.com.cn .

