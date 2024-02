LTIMindtree e Eurolife FFH assinam memorando de entendimento para a instalação de Gen AI e hubs digitais na Europa e na Índia

LTIMindtree and Eurolife FFH sign MoU to setup GenAl and digital hubs in India and Europe. In the picture left to right Alexandros Sarrigeorgiou, Chairman & CEO, Eurolife FFH Insurance Group, Sanjay Tugnait, President & Chief Executive Officer, Fairfax Digital Services, Sudhir Chaturvedi, President, and Executive Board Member, LTIMindtree at the residence of Greek Ambassador in Delhi. (Photo: Business Wire)

MUMBAI, Índia e ATENAS, Grécia--(BUSINESS WIRE)--A LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, assinou hoje um memorando de entendimento (MoU) com a Eurolife FFH, uma importante seguradora em Atenas, Grécia, alimentada pela Fairfax Digital Services, para estabelecer Gen AI e hubs digitais pioneiros em Atenas, além de instalações dedicadas na Polônia, Europa e Mumbai, Índia.

O memorando de entendimento foi assinado por Sudhir Chaturvedi, presidente e membro do conselho executivo, LTIMindtree, Alexandros Sarrigeorgiou, presidente e CEO, Eurolife FFH Insurance Group, e Sanjay Tugnait, presidente e diretor executivo, Fairfax Digital Services, na presença de Kyriakos Mitsotakis, primeiro-ministro da Grécia na residência do embaixador grego em Délhi. Este anúncio também está em conformidade com o esquema "Anusandhan" recentemente apresentado pelo governo da Índia, destinado a catalisar a inovação e a pesquisa no ecossistema de tecnologias e start-ups.

Como parte desta associação, a Eurolife FFH planeja criar a IA generativa e um hub digital em Atenas para o desenvolvimento de soluções inovadoras para seguradoras na Grécia, e a LTIMindtree fornecerá amplo conhecimento de domínio e suporte a partir de suas instalações dedicadas na Polônia e em Mumbai. Profissionais de ambas as empresas passarão conjuntamente por treinamento especializado em IA generativa e transformação digital para desenvolver produtos de última geração que aprimorarão a experiência do cliente e eficiência operacional para empresas nos setores de seguros, bancos, transporte marítimo e manufatura.

Alexandros Sarrigeorgiou, CEO da Eurolife FFH, disse: "Esta parceria está de acordo com nossa ambição de aproveitar o poder da tecnologia avançada para proporcionar inovação aos nossos clientes e parceiros. O nosso objetivo é inovar; especificamente no espaço de seguros, e ultrapassar limites para criar soluções que atendam às necessidades em evolução dos clientes em vários outros setores. Esta colaboração é um passo na direção de um futuro em que a Gen AI e a inovação digital impulsionarão o sucesso dos negócios e melhorarão a experiência dos clientes”.

Sudhir Chaturvedi, presidente e membro da comissão executiva, LTIMindtree, disse: "Nossa colaboração com a Eurolife FFH forma uma parte essencial de nosso roteiro estratégico, que visa impulsionar o crescimento transformador das empresas ao liberar o verdadeiro potencial da Gen AI. Ao fundir os recursos de inovação da LTIMindtree com a experiência de domínio da Eurolife FFH, estamos montando uma plataforma para uma adoção acelerada de novas tecnologias para lidar com os desafios mais urgentes da indústria, ao mesmo tempo que estabelecemos novas referências nos mercados nacionais e internacionais”.

Sanjay Tugnait, presidente e CEO da Fairfax Digital Services, disse: "À medida que a Grécia e a Índia se unem para estabelecer uma Gen AI e um hub digital, a nossa colaboração transcende fronteiras e algoritmos. Juntas, projetamos uma convergência de proezas tecnológicas, lançando as bases para a criação de soluções industriais de última geração para possibilitar a geração de receita e otimização dos custos para empresas com foco no aprimoramento da experiência do cliente. Esta parceria exemplifica a fusão de culturas diversas e visões compartilhadas, que moldarão o cenário futuro da inteligência artificial e transformação digital”.

Sobre a LTIMindtree:

A LTIMindtree é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que permite às empresas de todos os setores reimaginarem modelos de negócios, acelerarem a inovação e maximizarem o crescimento por meio de tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz amplo conhecimento de domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar a diferenciação competitiva superior, experiências do cliente e resultados de negócios em um mundo convergente. Alimentada por mais de 82.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 30 países, a LTIMindtree – uma empresa do Grupo Larsen & Toubro – combina as forças aclamadas pelo setor da antiga Larsen and Toubro Infotech e da Mindtree para solucionar os desafios de negócios mais complexos e na entrega de transformação em escala. Para obter mais informações, visite https://www.ltimindtree.com/.

Sobre a Eurolife FFH:

A Eurolife FFH aspira estar ao lado das pessoas ao projetar produtos de seguros que respondem a todas as necessidades que elas têm. Membro da Fairfax Financial Holdings Ltd., é uma das principais empresa do setor de seguros grego. Ela oferece soluções de seguro integradas para indivíduos e empresas que cobrem todos os aspectos da vida e da atividade empresarial. A Eurolife FFH possui uma ampla rede de parceiros de seguros por todo o país e trabalha com eles em estreita colaboração para apoiar seus clientes para que possam alcançar mais a cada dia. A Eurolife FFH pretende ser um catalisador para mudanças positivas, não só por meio de seus produtos e serviços de seguros, mas também através de iniciativas importantes que contribuem para o desenvolvimento sustentável. Tendo pessoas no epicentro, ela idealiza e apoia ações intencionais que se concentram na baixa taxa de natalidade e na qualidade de vida em áreas remotas, na igualdade e inclusão de gênero, na cultura, no empreendedorismo etc.

