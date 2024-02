L’Ouzbékistan s’associe au Conseil de recherche sur les technologies avancées des Émirats arabes unis pour accélérer l’adoption de l’IA Falcon

His Excellency Shahab Issa Abu Shahab, Director General of ATRC and H.E. Sherzod Shermatov, Minister of Digital Technologies of Uzbekistan signing the Memorandum of Understanding on the sidelines of WGS 2024. (Photo: AETOSWire)

ABU DHABI, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Le Conseil de recherche sur les technologies avancées (ATRC) des Émirats arabes unis, mandaté pour façonner un écosystème de R&D avancé à Abu Dhabi, a signé un protocole d'entente avec le ministère des Technologies numériques de la République d'Ouzbékistan, en marge du Sommet mondial des gouvernements (WGS) - 2024. Cette synergie vise à tirer parti de l'expertise technique de l'ATRC et de ses filiales pour l'intégration transparente de l'intelligence artificielle (IA) dans l'infrastructure technologique et les services gouvernementaux de l’Ouzbékistan.

Selon les termes de l'accord, l'Ouzbékistan explorera et encouragera l'adoption des grands modèles de langage (LLM) Falcon et des solutions basées sur Falcon, et soutiendra l'utilisation de Falcon dans son écosystème numérique à travers divers cas d'utilisation. En outre, l'Ouzbékistan encouragera les organisations et les entités à rejoindre la “Fondation Falcon” récemment annoncée et à contribuer à l'avancement des modèles Falcon open-source. Ce partenariat marque une étape importante dans les efforts visant à partager les capacités de Falcon au niveau étatique au-delà du Moyen-Orient, et fournir les conditions favorables aux initiatives de collaboration mondiale qui définiront l’avenir de l’innovation technologique.

Exprimant son optimisme quant à l'alliance, S.E. Shahab Issa Abu Shahab, Directeur général de l'ATRC, a déclaré: “La signature de cet accord souligne le dévouement inébranlable de l'ATRC à forger des partenariats mondiaux dans le domaine de l'IA. En étroite collaboration avec le gouvernement de l'Ouzbékistan, nous sommes impatients de soutenir l'adoption plus large des solutions pionnières de Falcon dans diverses organisations au pays.”

Pour sa part, S.E. Sherzod Shermatov, Ministre des technologies numériques de l'Ouzbékistan, a déclaré: “Nous sommes ravis d’unir nos forces à celles de l’ATRC pour encourager l’innovation en intégrant les modèles d'IA Falcon à la fine pointe dans l’infrastructure technologique et les services gouvernementaux de l’Ouzbékistan. Nos efforts conjoints sont prêts à accélérer l'innovation et à nous aider à surmonter les obstacles numériques pour réaliser notre potentiel”.

Falcon LLM, un modèle d'IA open-source de premier plan au monde, fait partie de la série Falcon de puissants modèles de langage développés par le Technology Innovation Institute (TII), la branche de recherche appliquée de l'ATRC. En novembre 2023, l'ATRC et sa division de commercialisation VentureOne ont lancé une entreprise d'IA innovante, AI71, pour fournir des modèles d'IA spécialisés aux clients - entreprises et pays, tout en leur donnant la possibilité de posséder des données de manière décentralisée. TII et AI71 fournissent des canaux essentiels pour le déploiement de la série de grands modèles de langage (LLM) Falcon.

