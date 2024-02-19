Norths Collective利用Boomi為6.1萬多名會員提供個人化體驗，加速業務擴張

雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧整合和自動化領導者Boomi™今天宣布，以營利為目的的Norths Collective正在使用Boomi平台提供個人化的會員體驗，強化日常營運，並透過產業合併加速擴張。

Norths Collective是一家會員制集體企業，由位於雪梨北岸和新南威爾士州北部的八家酒店場所和兩家健身中心組成。Norths Collective是一家以盈利為目的的企業，其利潤透過數位服務回饋給會員和社群。Norths Collective實施了Boomi的整合平台即服務(iPaaS)，透過連接各自為政的系統、集中營運和會員資料並最終改善業務決策，協助推動其數位化轉型策略。

Norths Collective客戶體驗品牌與創新總經理Robert Lopez表示：「今年將是Norths的『強化整合年』，我們將建立一個業務分析部門，以提升6.1萬多名會員的客戶體驗。它將協助我們改進場館的營運方式，確保根據會員的需求提供個人化的服務，並使與我們任何場館和健身中心的互動變得盡可能簡單。實現這一切始於我們的整合，也終於我們的整合。Boomi是貫穿我們數位化轉型之旅的推動者，讓我們能夠利用所有資訊來源，始終全方位瞭解客戶，利用資料變得更加智慧，並推動更好的業務決策。」

Boomi使Norths Collective能夠將Salesforce與用於酒店場所和餐廳、健身中心、票務和活動預訂、銷售點和關鍵會員計畫的應用程式以及一個新的行動應用程式整合。最近，Norths Collective整合了Tableau做為其業務分析策略的一部分，並計畫在不久的將來整合人力資源(HR)和名冊、財務和會計、供應商系統、企業風險管理(ERM)、電話和社群媒體。

在使用Boomi之前，儘管許多系統完全獨立執行，Norths Collective仍要人工管理眾多點對點整合。這阻礙了公司瞭解會員行為的能力，從而延緩了新服務的交付。

Norths Collective的Boomi互聯環境帶來了各種優勢。現在，寄送給會員的每封電子郵件都是個人化的，點擊率因此提高了10%。由於資料完全可視，Norths Collective能夠制定並與社群分享道德個人化政策，詳細說明該組織如何以合乎道德的方式使用資料。在未來的計畫中，Norths Collective場館的樓層經理將能夠透過即時交易視覺化人員配置，以確保盡可能高效地使用資源。Boomi還將支援Norths Collective整合Apple Pay和Google Pay，透過快速便捷的支付體驗進一步提高和簡化會員註冊。

Boomi還將在Norths Collective的擴張過程中扮演關鍵角色，加快合併後新設施的入駐速度。目前，Norths Collective計畫在未來幾年進一步合併，新加入的會員將能夠迅速獲得與更廣泛的會員相同的福利。

Lopez表示：「我們的擴展能力得到了巨大的提升。以前，我們需要10周的時間才能將一個新場館納入我們的數位版圖。我們已將這一時間縮短到了三周，上市時間縮短了70%。Boomi使以前各自為政的系統能夠與Salesforce即時對話，因此資料不再孤立存在。透過這種即時整合，新會員在加入後一分鐘內就能使用我們的應用程式。」

Boomi澳洲和紐西蘭總監Nathan Gower表示：「客戶體驗決定著企業的成敗。無論是面對面、透過應用程式還是線上，每一次互動的品質都決定了消費者再次光顧的可能性。Norths Collective為客戶應該期待的體驗設定了標準。有了連接所有數位接觸點的Boomi，Norths Collective能夠真正瞭解會員的需求，並最佳化員工團隊，確保會員的每次造訪都能獲得積極的體驗。」

其他資源

關於 Boomi

Boomi以智慧整合和自動化為商業的未來賦能。Boomi是所在領域首屈一指的全球軟體即服務(SaaS)公司，擁有2萬多家全球客戶和由800家合作夥伴組成的全球網路。各大組織均採用Boomi屢獲殊榮的平台來連結其應用程式、資料和人員，以加快數位化轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪boomi.com。

© 2024 Boomi, LP版權所有。Boomi、「B」標誌和Boomiverse是Boomi, LP或其子公司或附屬公司的商標。保留所有權利。其他名稱或標誌可能是其各自所有者的商標。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。