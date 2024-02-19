Norths Collective利用Boomi为6.1万多名会员提供个性化体验，加速业务扩张

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能集成和自动化领导者Boomi™今天宣布，以营利为目的的Norths Collective正在使用Boomi平台提供个性化的会员体验，加强日常运营，并通过行业合并加速扩张。

Norths Collective是一家会员制集体企业，由位于悉尼北岸和新南威尔士州北部的八家酒店场所和两家健身中心组成。作为一家以盈利为目的的企业，Norths Collective的利润通过数字服务回馈给会员和社区。Norths Collective实施了Boomi的集成平台即服务(iPaaS)，通过连接各自为政的系统、集中运营和会员数据并最终改善业务决策，帮助推动其数字化转型战略。

Norths Collective客户体验品牌与创新总经理Robert Lopez表示：“今年将是Norths的‘加强整合年’，我们将建立一个业务分析部门，以提升6.1万多名会员的客户体验。它将帮助我们改进场馆的运营方式，确保根据会员的需求提供个性化的服务，并使与我们任何场馆和健身中心的互动变得尽可能简单。实现这一切始于我们的集成，也终于我们的集成。Boomi是贯穿我们数字化转型之旅的推动者，让我们能够利用所有信息来源，始终全方位了解客户，利用数据变得更加智能，并推动更好的业务决策。”

Boomi使Norths Collective能够将Salesforce与用于酒店场所和餐厅、健身中心、票务和活动预订、销售点和关键会员计划的应用程序以及一个新的移动应用程序集成。最近，Norths Collective整合了Tableau作为其业务分析战略的一部分，并计划在不久的将来整合人力资源(HR)和名册、财务和会计、供应商系统、企业风险管理(ERM)、电话和社交媒体。

在使用Boomi之前，尽管许多系统完全独立运行，Norths Collective仍要手动管理众多点对点集成。这阻碍了公司了解会员行为的能力，从而延缓了新服务的交付。

Norths Collective的Boomi互联环境带来了各种优势。现在，发送给会员的每封电子邮件都是个性化的，点击率因此提高了10%。由于数据完全可视，Norths Collective能够制定并与社区分享道德个性化政策，详细说明该组织如何以合乎道德的方式使用数据。在未来的计划中，Norths Collective场馆的楼层经理将能够通过实时交易可视化人员配置，以确保尽可能高效地使用资源。Boomi还将支持Norths Collective整合Apple Pay和Google Pay，通过快速便捷的支付体验进一步提高和简化会员注册。

Boomi还将在Norths Collective的扩张过程中发挥关键作用，加快合并后新设施的入驻速度。目前，Norths Collective计划在未来几年进一步合并，新加入的会员将能够迅速获得与更广泛的会员相同的福利。

Lopez表示：“我们的扩展能力得到了巨大的提升。以前，我们需要10周的时间才能将一个新场馆纳入我们的数字版图。我们已将这一时间缩短到了三周，上市时间缩短了70%。Boomi使以前各自为政的系统能够与Salesforce实时对话，因此数据不再孤立存在。通过这种实时集成，新会员在加入后一分钟内就能访问我们的应用程序。”

Boomi澳大利亚和新西兰总监Nathan Gower表示：“客户体验决定着企业的成败。无论是面对面、通过应用程序还是在线，每一次互动的质量都决定了消费者再次光顾的可能性。Norths Collective为客户应该期待的体验设定了标准。有了连接所有数字接触点的Boomi，Norths Collective真正了解了会员的需求，并优化了员工队伍，确保会员的每次访问都能获得积极的体验。”

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