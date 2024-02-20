第 15 届国际先进材料研讨会在拉斯海马举行

HH Saud bin Saqr 亲自出席第15届 #IWAMRasAlKhaimah 的开幕式，并参加了一场炉边讨论，突显了拉斯海马对科学进步和创新的承诺。#Science（照片：AETOSWire）

阿联酋最高理事会成员、拉斯海马酋长 Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi 殿下出席了第 15 届国际先进材料研讨会的开幕式，他参加了一场炉边讨论，重点讨论了拉斯海马对科学进步和创新的承诺。Sheikh Saud 强调，科学有潜力打开一个无限可能的未来，在这个未来中，人类的福祉和对地球的保护是进步的核心。他补充道，我们有责任确保当前一代人留下的遗产是创新、可持续发展和对世界产生积极影响的遗产。（视频：AETOSWire）

阿联酋最高理事会成员、拉斯海马酋长 Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi 殿下出席了第 15 届国际先进材料研讨会的开幕式，他参加了一场炉边讨论，重点讨论了拉斯海马对科学进步和创新的承诺。Sheikh Saud 强调，科学有潜力打开一个无限可能的未来，在这个未来中，人类的福祉和对地球的保护是进步的核心。他补充道，我们有责任确保当前一代人留下的遗产是创新、可持续发展和对世界产生积极影响的遗产。（视频：AETOSWire）

阿拉伯联合酋长国，拉斯海马--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 今天，由拉斯海马先进材料中心（RAKCAM）组织的第 15 届国际先进材料研讨会（IWAM）在阿尔马尔詹岛的穆文彼克度假村拉开帷幕。

第 15 届IWAM汇聚了来自国际知名教育机构的 200 多位杰出科学家、教授、研究人员和学生，以及来自阿联酋大学的 100 多名参会者，共同讨论如何塑造先进材料的未来。本次活动再次得到了阿联酋最高理事会成员、拉斯海马酋长Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi的支持，他将参加一场围绕先进材料在解决全球重大挑战中的重要性的讨论。

先进材料广泛应用于手机、电子产品、能源系统等领域，包括金属、陶瓷和聚合物等，这些材料要么是全新的，要么是在原有基础上得到了增强。对这些先进材料的创新有可能彻底改变许多行业，包括航空航天、交通运输、建筑和医疗保健，使这些行业能够减少碳排放和能源使用。

IWAM将迎来剑桥大学、牛津大学、新南威尔士大学和马克思普朗克研究所等机构的著名先进材料科学家，以及曼彻斯特大学的诺贝尔奖获得者Andre Geim教授。

为了让年轻人参与科学，IWAM举办了“创新与可持续发展挑战”，邀请来自拉斯海马的 500 多名学生参与。他们被要求为全球挑战创造创新解决方案。本周晚些时候将公布该挑战和年度著名的谢赫·萨乌德国际材料科学奖（奖金高达 10 万美元）的获奖者。

拉斯海马先进材料中心主席Anthony Cheetham爵士评论道 ：“Sheikh Saud致力于将教育和科学作为推动创新、促进人类进步的驱动力，并致力于推动材料科学领域的发展。IWAM在这一愿景中发挥着至关重要的作用，激励年轻人参与到为拉斯海马及更广泛地区建设可持续未来的过程中，并帮助塑造子孙后代美好的未来。”

关于IWAM的更多信息请点击此处。

*资料来源： AETOSWire

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