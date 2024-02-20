第 15 屆國際先進材料研討會在拉斯海馬舉行

HH Saud bin Saqr親自出席第15屆#IWAMRasAlKhaimah的開幕式，並參加了一場爐邊討論，突顯了拉斯海馬對科學進步和創新的承諾。#Science（照片：AETOSWire）

阿拉伯聯合大公國最高理事會成員、拉斯海馬酋長Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下出席了第15屆國際先進材料研討會的開幕式，他參加了一場爐邊討論，重點討論了拉斯海馬對科學進步和創新的承諾。Sheikh Saud強調，科學有潛力打開一個無限可能的未來，未來，人類的福祉和對地球的保護將成為進步的核心。他補充道，我們有責任確保當前一代人留下的遺產是創新、永續發展和對世界產生積極影響的遺產。（影片：AETOSWire）

阿拉伯聯合大公國最高理事會成員、拉斯海馬酋長Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下出席了第15屆國際先進材料研討會的開幕式，他參加了一場爐邊討論，重點討論了拉斯海馬對科學進步和創新的承諾。Sheikh Saud強調，科學有潛力打開一個無限可能的未來，未來，人類的福祉和對地球的保護將成為進步的核心。他補充道，我們有責任確保當前一代人留下的遺產是創新、永續發展和對世界產生積極影響的遺產。（影片：AETOSWire）

阿拉伯聯合大公國，拉斯海馬--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 今天，由拉斯海馬先進材料中心(RAKCAM) 組織的第15 屆國際先進材料研討會(IWAM)在阿爾瑪律詹島的穆文彼克度假村拉開帷幕。

第15 屆IWAM彙聚了來自國際知名教育機構的200多位傑出科學家、教授、研究人員和學生，以及來自阿拉伯聯合大公國大學的100多名參會者，共同討論如何塑造先進材料的未來。本次活動再次得到了阿聯酋最高理事會成員、拉斯海馬酋長Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi的支持，他將參加一場圍繞先進材料在解決全球重大挑戰中的重要性的討論。

先進材料廣泛應用於手機、電子產品、能源系統等領域，包括金屬、陶瓷和聚合物等，這些材料要麼是全新的，要麼在原有基礎上得到了增強。對這些先進材料的創新有可能徹底改變許多行業，包括航空航太、交通運輸、建築和醫療保健，使這些行業能夠減少碳排放和能源使用。

IWAM將迎來劍橋大學、牛津大學、新南威爾士大學和馬克思普朗克研究所等機構的著名先進材料科學家，以及曼徹斯特大學的諾貝爾獎獲得者Andre Geim教授。

為了讓年輕人參與科學，IWAM舉辦了「創新與永續發展挑戰」，邀請來自拉斯海馬的500多名學生參與。他們被要求為全球挑戰創造創新解決方案。本周晚些時候將公佈該挑戰和年度著名的謝赫·薩烏德國際材料科學獎（獎金高達10萬美元）的獲獎者。

拉斯海馬先進材料中心主席 Anthony Cheetham 爵士評論道 ：「Sheikh Saud致力於將教育和科學作為推動創新、促進人類進步的驅動力，並致力於推動材料科學領域的發展。IWAM在這一願景中發揮著至關重要的作用，激勵年輕人參與到為拉斯海馬及更廣泛地區建設可持續未來的過程中，並幫助塑造子孫後代美好的未來。」

若要瞭解與IWAM相關的更多資訊，請按一下此處。

*來源： AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。