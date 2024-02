15. internationaler Workshop über fortgeschrittene Werkstoffe beginnt in Ras Al Khaimah

HH Saud bin Saqr attends the opening of the 15th #IWAMRasAlKhaimah and takes part in a fireside discussion that highlights Ras Al Khaimah’s commitment to scientific progress and innovation. #Science (Photo: AETOSWire)

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, UAE Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, attended the opening of the 15th International Workshop on Advanced Materials, where he participated in a fireside discussion that focused on Ras Al Khaimah’s commitment to scientific progress and innovation. Sheikh Saud highlighted that science has the potential to unlock a future where possibilities are limitless, and the wellbeing of humanity and the protection of the planet are central to progress. It is our duty to ensure that the legacy current generations leave behind is one of innovation, sustainability and positive impact on the world, he added. (Video: AETOSWire)

RAS AL KHAIMAH, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Heute beginnt der 15. Internationale Workshop über fortgeschrittene Werkstoffe (IWAM), der vom Ras Al Khaimah Center for Advanced Materials (RAKCAM) organisiert wird, im Mövenpick Resort auf der Insel Al Marjan.

Der 15. IWAM bringt mehr als 200 prominente Wissenschaftler*innen, Professor*innen, Forscher*innen und Studierende von international anerkannten Bildungseinrichtungen sowie über 100 Teilnehmer*innen von Universitäten aus den VAE zusammen, um darüber zu diskutieren, wie fortgeschrittene Werkstoffe die Zukunft gestalten können. Die Veranstaltung steht erneut unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates der VAE und Herrscher von Ras Al Khaimah, der an einer Kamingesprächsrunde über die Bedeutung fortgeschrittener Werkstoffe für die Lösung der größten Herausforderungen der Welt teilnimmt.

Fortgeschrittene Werkstoffe finden sich in Mobiltelefonen, Elektronik und Energiesystemen und umfassen Metalle, Keramiken und Polymere, die entweder neu sind oder über ihren ursprünglichen Zustand hinaus verbessert wurden. Innovationen bei diesen fortgeschrittenen Werkstoffen haben das Potenzial, viele Branchen zu revolutionieren, darunter die Luft- und Raumfahrt, das Verkehrswesen, das Bauwesen und das Gesundheitswesen, und ermöglichen es diesen Sektoren, ihre CO2-Bilanz und ihren Energieverbrauch zu verringern.

Am IWAM werden renommierte Wissenschaftler für fortgeschrittene Werkstoffe aus Einrichtungen wie der University of Cambridge, der University of Oxford, der University of New South Wales und dem Max-Planck-Institut sowie der Nobelpreisträger Professor Andre Geim von der University of Manchester teilnehmen.

Im Rahmen des IWAM-Auftrags, junge Menschen für die Wissenschaft zu begeistern, haben über 500 Schülerinnen und Schüler aus Schulen und Universitäten in Ras Al Khaimah an der "Innovation and Sustainability Challenge" teilgenommen, bei der sie aufgefordert wurden, innovative Lösungen für globale Herausforderungen zu entwickeln. Die Gewinner dieses Wettbewerbs und des jährlich vergebenen prestigeträchtigen Sheikh Saud International Prize for Materials Science (der mit 100.000 US-Dollar dotiert ist) werden im Laufe dieser Woche bekannt gegeben.

Sir Anthony Cheetham, Vorsitzender des Ras Al Khaimah Center for Advanced Materials, kommentierte : "Seine Hoheit Scheich Saud hat sich dem Ziel verschrieben, Bildung und Wissenschaft als Triebkräfte für Innovationen zu nutzen, die zum Fortschritt der Menschheit beitragen - und er hat sich verpflichtet, den Bereich der Materialwissenschaften voranzubringen. Das IWAM spielt in dieser Vision eine wichtige Rolle, indem es junge Menschen dazu inspiriert, am Aufbau einer nachhaltigen Zukunft für Ras Al Khaimah und darüber hinaus mitzuwirken und eine strahlende Zukunft für kommende Generationen zu gestalten."

Weitere Informationen über den IWAM finden Sie hier.

*Quelle: AETOSWire

