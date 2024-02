Air Liquide développe pour GlobalFoundries des solutions innovantes combinant compétitivité et efficacité énergétique

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) annonce un investissement de plus de 50 millions d’euros pour construire une nouvelle unité de production innovante à Singapour et pour transformer ses installations actuelles situées à Malta (New York, Etats-Unis), dans le but de fournir de l’azote ultra-pur à GlobalFoundries. Ces projets permettront à GlobalFoundries de bénéficier d’une plus grande efficacité énergétique.

La nouvelle unité d’Air Liquide à Singapour, qui s’appuie sur des innovations propriétaires de dernière génération, permettra au Groupe de réduire sa consommation d'électricité et à Globalfoundries de réaliser d’importantes économies d'énergie. La nouvelle usine devrait être opérationnelle d’ici 2026.

Air Liquide a par ailleurs renouvelé pour les 15 prochaines années son partenariat avec Globalfoundries afin fournir des gaz ultra-purs à des unités existantes du Groupe situées à Malta, New York. Dans ce contexte, les unités de New York seront transformées par la mise en place de projets d'efficacité énergétique afin de répondre aux besoins du site en matière d’efficience et de durabilité au cours de cette période.

Ces deux projets permettront à Globalfoundries de réduire davantage son empreinte carbone globale. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre du partenariat de longue date d’Air Liquide avec Globalfoundries, pour soutenir leur développement dans les principaux pôles de semi-conducteurs, comme illustré par une précédente coopération à Dresden, en Allemagne.

L’industrie des semi-conducteurs évolue rapidement, avec une demande croissante en puces électroniques plus efficientes en matière d’énergie. Air Liquide accroît ses investissements dans les pôles majeurs de production de semi-conducteurs afin de soutenir la présence de ses clients sur des marchés clefs tels que ceux des smartphones, de l’automobile, de l’Internet des Objets et des centres de données.

Armelle Levieux, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide supervisant la branche d’activité Électronique, a commenté : « Il y a maintenant plus de 20 ans que nous collaborons avec GlobalFoundries, et ces contrats renforcent encore notre partenariat stratégique. Nous développons des solutions innovantes qui génèrent des bénéfices à la fois en termes d’efficacité et en matière de développement durable pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients du secteur de l’électronique. En combinant proximité avec nos clients dans les pôles de semi-conducteurs stratégiques et un portefeuille complet de produits et de services, nous sommes en mesure de relever les défis technologiques de l’industrie des semi-conducteurs et de saisir les opportunités de ce marché en croissance structurelle. »

Roberto Avallone, Vice-Président installations et planifications des capacités internationales de Globalfoundries, a commenté : « Le développement durable est un impératif pour notre activité, alors que nous continuons à répondre à la demande de puces essentielles fabriquées par Globalfoundries. Notre étroite collaboration avec Air Liquide s’inscrit dans notre stratégie d’expansion mondiale de notre production à Singapour, aux Etats-Unis et en Allemagne. Nous sommes résolument tournés vers l’adoption de solutions toujours plus innovantes pour décarboner encore davantage nos opérations, en ligne avec notre objectif mondial “Journey to Zero Carbon”. »

Annoncé en août 2021, l’objectif “Journey to Zero Carbon” de Globalfoundries vise à réduire de 25% le total des émissions des gaz à effet de serre de l’entreprise d’ici à 2030, et ce, en dépit d'une croissance significative prévue de sa capacité de production mondiale.

L’activité Électronique d’Air Liquide Avec un chiffre d’affaires de 2 558 millions d’euros en 2022, l’activité Électronique d’Air Liquide est une référence mondiale en matière de conception, fabrication et fourniture de gaz de très haute pureté et de matériaux avancés pour ce marché. L’activité Électronique d’Air Liquide est un partenaire de longue date qui apporte des solutions innovantes et durables aux marchés des semi-conducteurs, du photovoltaïque et des écrans plats. Plus de 4 600 employés dans le monde s’engagent à offrir l’agilité et la fiabilité professionnelles dont nos clients ont besoin. www.electronics-airliquide.com

__________________________

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 73 pays avec 67 100 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,9 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra-financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 29,9 milliards d’euros en 2022. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe.