Cessna Grand Caravan EX水陸兩栖飛機在馬來西亞交付，擴大了在東南亞的業務範圍

堪薩斯州威奇托--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Textron Aviation今天宣布，透過馬來西亞房地產開發商Ikhasas Sdn Bhd的子公司Oriental Sky Sdn Bhd向其交付一架新的Cessna Grand Caravan EX水陸兩栖渦輪螺旋槳飛機。這架飛機將由當地包機營運商Systematic Aviation Services (SAS)負責管理和營運，用於首都吉隆坡與馬來西亞東海岸北部外海巴興地群島(Perhentian Islands)新海濱度假勝地之間的客運。這將是馬來西亞近代史上的首次水陸兩栖飛機營運，此前它已獲得馬來西亞民航局的必要核准，將於2024年開始國內營運。

Cessna Grand Caravan EX水陸兩栖飛機由Textron Inc. (NYSE:TXT)旗下的Textron Aviation Inc.設計和製造。

Ikhasas集團董事總經理Tan Chee Kian工程師表示：「水陸兩栖飛機將是到達巴興地群島最便捷的方式。目前，到達該地需要耗費長達6小時的陸路路程，然後再從瓜拉勿述(Kuala Besut)港口乘坐1小時的渡輪。我們的11座飛機將把旅客從吉隆坡直接運送到海濱度假勝地附近的水域降落，從而節省旅客的時間。與此同時，我們還保護了島嶼的原始環境和天然森林，否則這些森林將因機場建設而被砍伐。」

國際銷售（亞太區）副總裁Tony Jones表示：「我們很榮幸Grand Caravan EX水陸兩栖飛機雀屏中選。它的多功能性和出色的營運經濟性使其成為Ikhasas 發展永續旅遊業的最佳合作夥伴。舒適的機艙、便於觀光的大窗戶以及可在任何地方起降的浮筒，都為它們執行任務提供了理想的條件。馬來西亞也是Textron Aviation的重要市場。我們的產品在裝機量上居於領先地位，占該國通用航空飛機的40%以上。我們的馬來西亞客戶將我們的產品用於各種業務，包括貴賓運輸、旅遊以及其他特殊任務，如空中救護和跳傘。」

關於Cessna Grand Caravan EX

Cessna Caravan平台已交付3000多架飛機，在100個國家獲得認證，自推出以來在全球累積了近2400萬小時的飛行時間。Caravans可執行多種任務，包括飛行培訓、娛樂、通勤航空、貴賓運輸、貨運和人道主義任務。Grand Caravan EX飛機在世界各地的支線航空公司、包機營運商、貨運公司和特殊任務營運商中以可靠、高效的性能而著稱。該飛機輸出功率高達867馬力，爬升率為每分鐘1275英尺。

特殊任務的無限可能

當政府、軍隊和商業客戶需要機載解決方案來執行關鍵任務時，他們會求助於Textron Aviation。該公司的航空解決方案提供高性能和各種飛行特性，以因應特殊任務行動的獨特挑戰。憑藉無與倫比的品質、多功能性和低營運成本，Textron Aviation的產品被廣泛用於空中救護、情報、監視和偵察(ISR)、多用途運輸、空中勘測、飛行檢查、培訓和其他多種特殊任務。

關於Textron Aviation

我們為飛行之旅提供靈感。超過95年來，Textron Aviation發揮Beechcraft、Cessna和Hawker等品牌的集體智慧，為客戶設計和提供最佳的航空體驗。從公務噴氣機、渦輪螺旋槳飛機、高性能活塞飛機，到特殊任務飛機、軍用教練機和國防產品，Textron Aviation擁有世界上最豐富、最全面的航空產品組合，其生產的飛機占全球通用飛機總產量的一半以上。170多個國家的客戶信賴我們的傳奇性能、可靠性和多功能性，以及我們值得信賴的全球客戶服務網路，以實現經濟、高效和靈活的飛行。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.txtav.com | defense.txtav.com | scorpion.txtav.com。

關於Textron

Textron是一家跨產業公司，利用其飛機、國防、工業和金融業務的全球網路，為客戶提供創新的解決方案和服務。Textron以其強大的品牌聞名於世，如Bell、Cessna、Beechcraft、Pipistrel、Jacobsen、Kautex、Lycoming、E-Z-GO、Arctic Cat和Textron Systems。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.textron.com。

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