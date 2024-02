UniCredit e Rockefeller Asset Management lanciano onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund, un fondo d’investimento il cui focus è sull’identificazione di aziende che promuovono l’innovazione

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Rockefeller Asset Management (Rockefeller), il braccio Rockefeller Capital Management per l’asset management e UniCredit, una banca commerciale pan-europea con un modello di servizio unico nel suo genere in Italia, Germania, Europa Centrale e Orientale, hanno stretto una partnership per lanciare onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund. Si tratta della prima volta che Rockefeller ha concluso un accordo con un istituto italiano riguardante la distribuzione di un tale fondo d’investimento.

Il fondo, che sarà offerto ai clienti attraverso la rete UniCredit e nell’ambito della gamma di onemarkets Fund della banca, si propone di conseguire una performance superiore nel settore global equity identificando principalmente grandi imprese e alcune medie imprese ispiranti, abilitanti e che accelerino l’innovazione promossa da quattro megatendenze in corso da vari decenni: (1) tecnologia, (2) assistenza sanitaria, (3) sviluppo demografico e (4) decarbonizzazione.

Il focus dell’universo di investimenti del fondo è su questi quattro pilastri e sedici sottostanti temi secondari e il team di esperti che lo gestisce utilizza un processo rigoroso e ripetibile per determinare la tesi di investimento e quella di innovazione per ciascuna azienda che figura nel portafoglio.

“Il nostro processo mira a identificare un gruppo fondamentale, diversificato di aziende affermate in cui i rendimenti a lungo termine, composti siano un sottoprodotto di soluzioni innovative ai problemi più pressanti della società”, spiega Rolando F. Morillo, Co-direttore portafoglio per gli investimenti tematici presso Rockefeller Asset Management.

“Riteniamo che le aziende più innovative producano rendimenti superiori per gli azionisti, creino maggiore resilienza nel corso del tempo ed è più probabile che diventino leader del settore grazie al loro potenziale di creazione di nuovi mercati che possono offrire loro notevole influenza sulla determinazione dei prezzi a lungo termine”, aggiunge Jose Garza, Co-direttore portafoglio per gli investimenti tematici presso Rockefeller Asset Management.

“Secondo il nostro punto di vista, nel mondo è in corso una profonda trasformazione facilitata da progressi tecnologici in rapida evoluzione e ora è il momento ideale per partecipare al mercato per gli investitori che desiderano avvantaggiarsi dell’integrazione di queste innovazioni nella vita quotidiana“, spiega a sua volta Chip Montgomery, Presidente Rockefeller Asset Management International. “Riteniamo che questo fondo costituisca un’opportunità molto interessante per gli investitori europei che cercano di volgere a loro profitto l’innovazione e rappresenti un’offerta differenziata nel settore global equity del mercato europeo”.

“Fondamentalmente, con la famiglia di fondi onemarkets Fund offriamo ai clienti del nostro Gruppo strategie di asset management all’avanguardia e personalizzate. La collaborazione con Rockefeller Asset Management va esattamente in questa direzione e siamo lieti di poterci avvalere delle loro capacità e competenze tramite il fondo onemarkets Rockefeller Global Innovation Fund, che permetterà agli investitori accesso esclusivo a quanto c’è di meglio in termini di innovazione”, conclude Claudia Vacanti, Head of Group Investment & Protection Products presso UniCredit.

Fin da quando è stato creato, a ottobre 2022, UniCredit onemarkets Fund ha ampliato la gamma di soluzioni di investimento offerta alla clientela della banca – con fondi sviluppati sia internamente che attraverso collaborazioni strategiche con prestigiosi asset manager.

Profilo di Rockefeller Asset Management

Rockefeller Asset Management serve istituti, professionisti finanziari e altri investitori che si appoggiano a istituti offrendo sia soluzioni nei settori equity e del reddito fisso sia soluzioni alternative che si propongono di conseguire performance superiori grazie a un processo di investimento disciplinato. Nell’ambito dell’ecosistema Rockefeller, Rockefeller Asset Management è posizionata in modo caratteristico per riunire reti globali allo scopo di produrre dati preziosi e risultati non individuabili spesso nel settore degli investimenti. Con un capitale intellettuale accumulato in più di 30 anni di investimenti pioneristici globali e leadership nel campo dei principi ESG (ambientali, sociali e della responsabilità d’impresa) e con decenni di coinvolgimento costruttivo degli azionisti, Rockefeller Asset Management si impegna per fornire soluzioni e prodotti di investimento innovativi e un servizio clienti attento e tempestivo. Al 31 dicembre 2023 Rockefeller Asset Management gestiva asset per circa 13,3 miliardi di dollari.*

*Gli asset gestiti includono sia quelli gestiti direttamente, per un importo di 12,7 mld di USD, sia quelli gestiti tramite consulenza, per un importo di 0,5 mld di USD.

Profilo di UniCredit

UniCredit è una banca commerciale pan-europea con un modello di servizio unico nel suo genere in Italia, Germania, Europa Centrale e Orientale. Il nostro obiettivo primario è dare alle nostre comunità le leve per il progresso, offrendo il meglio a tutti gli stakeholder e liberando il potenziale dei nostri clienti e delle nostre persone in tutta Europa.

Serviamo oltre 15 milioni di clienti, che sono al centro di ciò che facciamo in tutti i nostri mercati. UniCredit è organizzata in quattro macroaree geografiche principali e tre fabbriche prodotto, Corporate, Individual e Group Payments Solutions. Questo ci permette di essere vicini ai nostri clienti facendo leva sulla scala del Gruppo per offrire una gamma completa di prodotti.

La digitalizzazione e il nostro impegno nei confronti dei principi ESG sono fattori chiave per il servizio che offriamo. Ci aiutano a garantire eccellenza ai nostri stakeholder e a creare un futuro sostenibile per i nostri clienti, le nostre comunità e le nostre persone.

