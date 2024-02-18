Cessna Grand Caravan EX水陆两栖飞机在马来西亚交付，扩展了在东南亚的业务范围

堪萨斯州威奇托--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Textron Aviation今天宣布，通过马来西亚房地产开发商Ikhasas Sdn Bhd的子公司Oriental Sky Sdn Bhd向其交付一架新的Cessna Grand Caravan EX水陆两栖涡轮螺旋桨飞机。这架飞机将由当地包机运营商Systematic Aviation Services (SAS)负责管理和运营，用于首都吉隆坡与马来西亚东海岸北部外海停泊群岛(Perhentian Islands)新海滨度假胜地之间的客运。这将是马来西亚近代史上的首次水陆两栖飞机运营，此前它已获得马来西亚民航局的必要批准，将于2024年开始国内运营。

Cessna Grand Caravan EX水陆两栖飞机由Textron Inc. (NYSE:TXT)旗下的Textron Aviation Inc.设计和制造。

Ikhasas集团董事总经理Tan Chee Kian工程师表示：“水陆两栖飞机将是到达停泊群岛最便捷的方式。目前，到达该地需要耗费长达6小时的陆路路程，然后再从瓜拉勿述(Kuala Besut)港口乘坐1小时的渡轮。我们的11座飞机将把旅客从吉隆坡直接运送到海滨度假胜地附近的水域降落，从而节省旅客的时间。与此同时，我们还保护了岛屿的原始环境和天然森林，否则这些森林将因机场建设而被砍伐。”

国际销售（亚太区）副总裁Tony Jones表示：“我们很荣幸Grand Caravan EX水陆两栖飞机被选中。它的多功能性和出色的运营经济性使其成为Ikhasas发展可持续旅游业的最佳合作伙伴。舒适的机舱、便于观光的大窗户以及可在任何地方起飞和降落的浮筒，都为它们执行任务提供了理想的条件。马来西亚也是Textron Aviation的重要市场。我们的产品在装机量上遥遥领先，占该国通用航空飞机的40%以上。我们的马来西亚客户将我们的产品用于各种业务，包括贵宾运输、旅游以及其他特殊任务，如空中救护和跳伞。”

关于Cessna Grand Caravan EX

Cessna Caravan平台已交付3000多架飞机，在100个国家获得认证，自推出以来在全球积累了近2400万小时的飞行时间。Caravans可执行多种任务，包括飞行培训、娱乐、通勤航空、贵宾运输、货运和人道主义任务。Grand Caravan EX飞机在世界各地的支线航空公司、包机运营商、货运公司和特殊任务运营商中以可靠、高效的性能而著称。该飞机输出功率高达867马力，爬升率为每分钟1275 英尺。

特殊任务的无限可能

当政府、军队和商业客户需要机载解决方案来执行关键任务时，他们会求助于Textron Aviation。该公司的航空解决方案提供高性能和各种飞行特性，以应对特殊任务行动的独特挑战。凭借无与伦比的质量、多功能性和低运营成本，Textron Aviation的产品被广泛用于空中救护、情报、监视和侦察(ISR)、多用途运输、空中勘测、飞行检查、培训和其他多种特殊任务。

关于Textron Aviation

我们为飞行之旅提供灵感。超过95年来，Textron Aviation发挥Beechcraft、Cessna和Hawker等品牌的集体智慧，为客户设计和提供最佳的航空体验。从公务喷气机、涡轮螺旋桨飞机、高性能活塞飞机，到特殊任务飞机、军用教练机和国防产品，Textron Aviation拥有世界上最丰富、最全面的航空产品组合，其生产的飞机占全球通用飞机总产量的一半以上。170多个国家的客户信赖我们的传奇性能、可靠性和多功能性，以及我们值得信赖的全球客户服务网络，以实现经济、高效和灵活的飞行。

如需了解更多信息，请访问www.txtav.com | defense.txtav.com | scorpion.txtav.com。

关于Textron

Textron是一家跨行业公司，利用其飞机、国防、工业和金融业务的全球网络，为客户提供创新的解决方案和服务。Textron以其强大的品牌闻名于世，如Bell、Cessna、Beechcraft、Pipistrel、Jacobsen、Kautex、Lycoming、E-Z-GO、Arctic Cat和Textron Systems。如需了解更多信息，请访问：www.textron.com。

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