Textron Aviation的Cessna Skycourier被Hinterland Aviation选中用于扩充机队，为澳大利亚的区域连接带来革命性变化

堪萨斯州威奇托--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Textron Aviation今天宣布与地区性航空公司Hinterland Aviation签署了澳大利亚首架Cessna SkyCourier客机的购买协议。这架飞机预计将于2026年交付，将为Hinterland庞大的Cessna Grand Caravans机队提供更大的有效载荷能力和更多的乘客座位。机队的扩充将使昆士兰州的偏远社区、旅游业和商业部门受益匪浅。

Cessna SkyCourier由Textron Inc. (NYSE:TXT)旗下的Textron Aviation Inc.设计和制造。

全球销售与飞行运营高级副总裁Lannie O’Bannion表示：“SkyCourier令人难以置信的性能使其成为全球客户可靠的商业工具。SkyCourier具有装载、飞行、卸载和重复执行任务的能力，同时运营成本低，实现了最大的客舱灵活性，是区域连接领域的变革者。这份订单不仅展示了SkyCourier在全球范围内无与伦比的能力，还彰显了Textron Aviation致力于提供创新解决方案以满足航空业不断发展的需求的承诺。”

Cessna SkyCourier经过精心设计，具有无与伦比的性能、坚定不移的可靠性和经济高效的维护成本。SkyCourier可由单人驾驶，有效载荷大，是满足空运、客运和特殊任务需求的终极解决方案。该飞机适应性强，可以毫不费力地调整配置，有效完成任何任务，确保显著的投资回报。

Hinterland Aviation首席执行官Andrew Clair表示：“我们非常高兴地宣布订购新的Cessna SkyCourier。这架飞机将成为我们机队的重要补充，它可容纳19名乘客，并可进入偏远的跑道，使我们能够更好地满足客户的个性化需求。SkyCourier将成为帮助我们发展业务的重要工具，我们将为成为澳大利亚第一家运营这架飞机的航空公司客户而感到自豪。”

关于Cessna SkyCourier

Cessna SkyCourier双引擎高翼涡轮螺旋桨飞机为航空货运、通勤和特殊任务运营商提供了性能和较低运营成本的组合。它有货机和客机两种型号。19客位机型包括机组人员舱门和乘客舱门，以方便乘客顺利登机，机舱内还有大窗户，以保证自然采光和视野。两种配置都提供单点压力加油，以加快周转速度。

货机机型有一个大舱门和一个平地板机舱，其尺寸可容纳最多三个LD3运输集装箱，有效载荷可达6000磅。

这架飞机由两台安装在机翼上的Pratt & Whitney PT6A-65SC涡轮螺旋桨发动机提供动力，并配备了McCauley Propeller C779。这是一种重型、可靠的110英寸铝制四叶螺旋桨，具有全羽化和可逆螺距的特点，旨在提高飞机在运输巨大载荷时的性能。SkyCourier采用Garmin G1000 NXi航电系统，最大巡航速度超过200 ktas。SkyCourier的最大航程为900海里。

关于Textron Aviation

我们为飞行之旅提供灵感。超过95年来，Textron Inc.旗下的Textron Aviation Inc.发挥Beechcraft、Cessna和Hawker等品牌的集体智慧，为客户设计和提供最佳的航空体验。从公务喷气机、涡轮螺旋桨飞机、高性能活塞飞机，到特殊任务飞机、军用教练机和国防产品，Textron Aviation拥有世界上最丰富、最全面的航空产品组合，其生产的飞机占全球通用飞机总产量的一半以上。170多个国家的客户信赖我们的传奇性能、可靠性和多功能性，以及我们值得信赖的全球客户服务网络，以实现经济、灵活的飞行体验。如需了解更多信息，请访问 www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com。

关于Textron Inc.

Textron Inc.是一家跨行业公司，利用其飞机、国防、工业和金融业务的全球网络，为客户提供创新的解决方案和服务。Textron以其强大的品牌闻名于世，如Bell、Cessna、Beechcraft、Pipstrel、Jacobsen、Kautex、Lycoming、E-Z-GO、Arctic Cat、Textron Systems和TRU Simulation + Training。如需了解更多信息，请访问：www.textron.com

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