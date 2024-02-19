Hinterland Aviation選擇用Textron Aviation的Cessna Skycourier擴充飛機機隊，將對澳洲區域連通性產生革命性影響

堪薩斯州威奇托--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Textron Aviation 今天宣布了與澳洲地區航空公司Hinterland Aviation簽訂首份 Cessna SkyCourier客機購買協議。預計該飛機將於2026年交付，將為Hinterland旗下的龐大Cessna Grand Caravans機隊提供更大的飛機酬載量並增加乘客座位。這次機隊擴充將讓昆士蘭州的偏遠社區以及旅遊和商業部門受益匪淺。

Cessna SkyCourier 由 Textron Inc. (NYSE:TXT)子公司Textron Aviation Inc.設計和製造。

全球銷售與飛行業務高級副總裁Lannie O'Bannion表示：「SkyCourier的出色效能使其成為全球客戶可靠的商業工具。SkyCourier具有裝載、飛行、卸載和重複操作功能，另外營運成本低且機艙靈活性高，能夠對區域連通性產生革命性影響。這筆訂單不僅展示了SkyCourier在全球範圍內無與倫比的能力，也凸顯了Textron Aviation致力於提供創新解決方案以滿足航空工業不斷發展需求的承諾。」

Cessna SkyCourier經過精心設計，可提供無與倫比的效能、卓越的可靠性和實惠的維護成本。SkyCourier可由單人駕駛且有效載荷容量大，是滿足空中貨運、客運和特殊任務需求的最佳解決方案。這架飛機適應性強，可以輕鬆調整配置，有效完成各種任務，取得顯著的投資回報。

Hinterland Aviation執行長Andrew Clair表示：「我們很高興宣布訂購新的Cessna SkyCourier。這架飛機將成為我們機隊的重要擴充，它可以容納19名乘客，還可在偏遠地區跑道起降。Cessna SkyCourier將成為幫助我們發展業務的重要工具，我們為成為澳洲第一家營運這款飛機的航空公司客戶感到自豪。」

關於Cessna SkyCourier

Cessna SkyCourier是一款雙發動機、高翼式渦輪螺槳飛機，為空運貨物、通勤和特殊任務營運商提供效能和低營運成本的完美結合。它提供貨機和客機兩種版本。容納19位乘客的機型配有機組艙門和乘客艙門，方便乘客順暢登機，機場內還有大窗戶，方便自然採光和欣賞景色。兩種機型均提供單點壓力加油，以加快轉場速度。

貨機機型有大艙門和平整的機艙地板，尺寸足以容納三個LD3貨櫃，有效載荷高達6000磅。

這架飛機由兩個安裝在機翼上的Pratt & Whitney PT6A-65SC渦輪螺槳發動機驅動，並配備McCauleyC779螺旋槳，這是一款可靠的110英寸鋁質四葉重型螺旋槳，具有可反向調較葉片角度的功能，能夠提高飛機在運載巨大負荷時的效能。SkyCourier採用Garmin G1000 NXi航電系統，最高巡航速度超過200節，最大航程900海里。

關於Textron Aviation

我們為飛行之旅提供靈感。超過95年來，Textron Aviation發揮Beechcraft、Cessna和Hawker等品牌的集體智慧，為客戶設計和提供最佳的航空體驗。從公務噴氣機、渦輪螺旋槳飛機、高性能活塞飛機，到特殊任務飛機、軍用教練機和國防產品，Textron Aviation擁有世界上最豐富、最全面的航空產品組合，其生產的飛機占全球通用飛機總產量的一半以上。170多個國家的客戶信賴我們的傳奇性能、可靠性和多功能性，以及我們值得信賴的全球客戶服務網路，以實現經濟、高效和靈活的飛行。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com。

關於Textron Inc.

Textron是一家跨產業公司，利用其飛機、國防、工業和金融業務的全球網路，為客戶提供創新的解決方案和服務。Textron以其強大的品牌聞名於世，如Bell、Cessna、Beechcraft、Pipistrel、Jacobsen、Kautex、Lycoming、E-Z-GO、Arctic Cat和Textron Systems。如欲瞭解更多資訊，請造訪： www.textron.com

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