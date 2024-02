Agências internacionais de classificação de risco afirmam a classificação com perspectiva ‘estável’ atualizada para várias empresas do portfólio da Adani

AHMEDABAD, Índia--(BUSINESS WIRE)--As agências internacionais de classificação de risco Moody's (vide comunicado à imprensa datado de 13 de fevereiro de 2024) e S&P (vide comunicado à imprensa datado de 22 de janeiro de 2024) afirmaram e atualizaram a perspectiva para ‘estável’ para todas as emissões do complexo Adani emitidas no mercado internacional por várias empresas do portfólio Adani.

Isso garante alta qualidade de crédito com fluxos de caixa estáveis e previsíveis em todos os emissores do complexo Adani. O portfólio da Adani tem o maior número de emissões com classificação de grau de investimento (BBB-/Baa3 e superior) entre as empresas privadas na Índia e equivalente à classificação soberana da Índia.

Além disso, a Moody’s, em seu comunicado de imprensa de 13 de fevereiro de 2024, afirmou que “o Grupo concluiu várias transações de dívida, incluindo refinanciamento, como também a obtenção de novas instalações de empréstimos, demonstrando seu contínuo acesso ao capital de dívida a um custo razoável. Ao mesmo tempo, várias transações de capital de alto perfil por grandes investidores institucionais e estratégicos, como GQG e Qatar Investment Authority, também demonstraram o acesso contínuo do Grupo ao mercado de capitais de ações.

“Embora uma investigação do Securities and Exchange Board of India (SEBI, Comissão de Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários da Índia) – o órgão regulador do mercado de valores mobiliários da Índia - ainda esteja em andamento, a decisão da Suprema Corte de confiar à SEBI a conclusão da investigação sobre o Grupo Adani e a opinião do tribunal de que não há falha regulatória aparente atribuível ao SEBI reduziram o risco potencial de cauda em um cenário negativo.”

E a S&P em seu comunicado à imprensa datado de 22 de janeiro de 2024, observou que “Acreditamos que a conclusão da maioria das investigações regulatórias sobre o Grupo Adani, sem evidências de irregularidades, reduziu o risco de queda.

“O pagamento de todos os empréstimos de promotores vinculados a preços de ações, patrimônio líquido e empréstimos bancários obtidos por várias entidades do grupo a taxas competitivas reflete a restauração do acesso a financiamento. Em nossa opinião, as entidades classificadas Adani Electricity Mumbai Ltd. (AEML) e Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. (APSEZ) desfrutam de boas posições competitivas, fluxos de caixa saudáveis e liquidez adequada para atender às suas necessidades de serviço da dívida.”

Um resumo das atualizações de classificação é detalhado abaixo

Nome do emissor Agência de rating Resumo da ação de rating Rating Perspectiva Adani Ports and SEZ Limited S&P Reafirmada em BBB- Atualizada de ‘Negativa’ para ‘Estável’ Moody’s Reafirmada em Baa3 Reafirmada em ‘Estável’ Fitch Mantida em BBB- Mantida em ‘Estável’ Adani International Container Terminal Private Limited S&P Mantida em BBB- Mantida em ‘Estável’ Moody’s Reafirmada em Baa3 Reafirmada em ‘Estável’ Fitch Mantida em BBB- Mantida em ‘Estável’ Adani Electricity Mumbai Limited (subsidiária da AESL) S&P Reafirmada em BBB- Atualizada de ‘Negativa’ para ‘Estável’ Moody’s Reafirmada em Baa3 Atualizada de ‘Negativa’ para ‘Estável’ Fitch Mantida em BBB- Mantida em ‘Estável’ Adani Transmission Step One Limited (subsidiária da AESL) Moody’s Reafirmada em Baa3 Atualizada de ‘Negativa’ para ‘Estável’ Fitch Reafirmada em BBB- Mantida em ‘Estável’ Adani Energy Solutions Limited Grupo Restrito 1 – AESL RG1 Moody’s Reafirmada em Baa3 Reafirmada em ‘Estável’ Fitch Mantida em BBB- Mantida em ‘Estável’ Adani Green Energy Limited Moody’s Reafirmado em Ba3 Atualizada de ‘Negativa’ para ‘Estável’ Adani Green Energy Limited – RG1 S&P Reafirmada em BB- Mantida em ‘Estável’ Moody’s Reafirmada em Ba2 Atualizada de ‘Negativa’ para ‘Estável’ Fitch Mantida em BB+ Mantida em ‘Estável’ Adani Green Energy Limited – RG2 S&P Mantida em BB+ Mantida em ‘Estável’ Moody’s Reafirmada em Ba1 Reafirmada em ‘Estável’ Fitch Mantida em BBB- Mantida em ‘Estável’ (AESL: Adani Energy Solutions Limited)

As ações de rating (classificação) tanto da S&P quanto da Moody's agora seguem a mesma perspectiva que a Fitch reafirmou como parte de sua revisão confirmada em CY2023, e todas as agências de classificação internacional agora refletem a perspectiva "Estável" para todos os emissores dentro do universo Adani.

O comunicado à imprensa detalhado de ambas as agências pode ser acessado nos links a seguir.

Sobre o portifólio da Adani

Com sede em Ahmedabad, o portifólio da Adani é o maior e mais rápido portfólio de negócios diversificados na Índia, com interesses em logística (portos marítimos, Aeroportos, Transporte marítimo e ferroviário), recursos, geração e distribuição de energia, energia renovável, gás e infraestrutura, agro (commodities, óleo comestível, Produtos alimentícios, armazenamento refrigerado e silos de grãos), imóveis, infraestrutura de transporte público, financiamento ao consumidor, defesa e outros setores. A Adani deve seu sucesso e posição de liderança à sua filosofia central de ‘construção da Nação’ e ‘crescimento com bondade’, um princípio orientador para o crescimento sustentável. O portfólio está comprometido em proteger o meio ambiente e melhorar as comunidades por meio de seus programas de RSC baseados nos princípios de sustentabilidade, diversidade e valores compartilhados.

Mais informações em www.adani.com.

