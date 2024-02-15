Technology Holdings協助保險科技專業公司Aggne，完成Wipro以6600萬美元收購Aggne多數股權的收購案

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在北美、歐洲及亞太地區設有辦公據點的全球投資銀行Technology Holdings日前欣然宣布，該公司已以獨家財務顧問的身分，為總部位於佛羅里達的一流保險科技專業公司、Duck Creek合作夥伴Aggne居間協調Wipro投入的重大投資。Wipro將投入6600萬美元收購Aggne 60%的股份，成為控有Aggne多數股權的大股東。

Aggne提供各類服務幫助保險公司改變營運方式、提高效率、並提供最佳的客戶體驗，包括以智慧財產權 (IP)為主的諮詢、施行與託管。創立於2019年的Aggne旗下有230名員工，以美國和印度為據點。該公司是Duck Creek生態系統的傑出合作夥伴，曾獲Duck Creek Technologies頒贈2023年「年度美洲價值創造合作夥伴」獎。該公司也是Socotra和Origami Risk的合作夥伴。透過這次交易，Wipro將獲得Aggne在財產和意外傷害 (P&C) 保險領域廣受追捧的獨到專業實力和智慧財產權。結合Wipro與Aggne的力量有助於創造更多價值、加速上市速度，並為財產和意外傷害領域的客戶提供差異化服務。

「對Technology Holdings提供的寶貴見解，我們深表謝意。他們不僅盡全力了解我們複雜的業務、積極主動，還具備豐富的產業專業知識，在我們尋覓潛在合作夥伴的過程中扮演關鍵要角。憑藉其廣大的全球策略和私募股權買家網絡，我們找到了符合公司長期目標的完美策略合作搭檔，以及有利的獨特交易結構。感謝Technology Holdings引導我們一步步走完這個過程，並幫助我們達成這個超乎預期的出色成果！」執行長Asha Kalidindi、營運長Vijay Varma和財務長Vasu Rao（Aggne）表示。

Vivek Subramanyam（Technology Holdings創辦人暨執行長）說：「我們很高興能夠完成這次交易，這是本公司的第14件保險科技類交易、第30件銀行、金融服務及保險資訊科技 (BFSI) 和金融科技類交易。這次交易證明Technology Holdings掌握大量保險科技、 (BFSI) 和金融科技專業知識，也展現我們的專業能力既深且廣，確實觸及該領域的每個環節。」

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。