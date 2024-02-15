伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Technology Holdings 是一家在北美、欧洲和亚太地区设有办事处的全球投资银行。该公司近日欣然宣布，它已担任总部位于佛罗里达州的领先保险技术专家和 Duck Creek 合作伙伴Aggne 的独家财务顾问，就 Wipro 对其进行的重大投资展提供咨询服务。Wipro 将投资 6600 万美元收购 Aggne 60% 的股份，成为大股东。

Aggne 提供广泛服务，帮助保险公司实现运营转型、提高效率并提供最佳的客户体验。 Aggne 的产品包括以 IP 为主导的咨询、实施和托管服务。 Aggne 成立于 2019 年，在美国和印度拥有 230 名员工。该公司是 Duck Creek 生态系统的首要合作伙伴，并荣获 Duck Creek Technologies 2023 Americas Value Creation Partner of the Year（Duck Creek Technologies 2023 年美洲年度价值创造合作伙伴）奖。它也是 Socotra 和 Origami Risk 的合作伙伴。此次交易为 Wipro 带来了财产和意外伤害保险 (P&C) 领域备受追捧的独特能力和知识产权 (IP)。 Wipro 和 Aggne 的综合能力将有助于为财产和意外伤害保险领域的客户提供更高的价值、更快的上市速度和差异化服务。

Aggne 首席执行官 Asha Kalidindi、首席运营官Vijay Varma 和Vasu Rao（Aggne 首席财务官）表示“ 我们非常感谢 Technology Holdings 团队提供的宝贵建议。他们深入了解我们的复杂业务，提供前瞻性方法并依托深厚的行业专业知识，这些对我们与潜在合作伙伴的定位至关重要。利用他们广泛的全球战略和私人股权买家关系，我们能够找到符合我们长期目标的完美战略合作伙伴，以及引人注目的独特交易结构。感谢 TH 指导我们完成流程的每个阶段，并帮助我们实现这一辉煌成果，超越了我们的期望！”

Vivek Subramanyam（Technology Holdings 创始人兼首席执行官）表示：“ 我们很高兴完成这项交易，这是我们的第 14 笔保险科技交易，也是我们的第 30 笔银行、金融服务和保险 IT (BFSI) 和金融科技交易。此次交易展示了 Technology Holdings 在保险科技、BFSI 和金融科技方面深厚的专业知识，并将我们精深且广泛的专业知识延伸到该领域的每一个细分市场。”

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