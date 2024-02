REPLY: C&A werkt samen met Up Reply om de omzet te verhogen via een gerichte on-site personalisatiestrategie in de online detailhandel

Thanks to an optimized customer journey, C&A is now benefiting from a forecast sales increase. This is made possible by a personalization strategy from the experts at Up Reply. (Photo: Business Wire)

Thanks to an optimized customer journey, C&A is now benefiting from a forecast sales increase. This is made possible by a personalization strategy from the experts at Up Reply. (Photo: Business Wire)

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Up Reply, het onderdeel van de Reply Group dat is gespecialiseerd in het optimaliseren van de klantbeleving, steunt de internationale modeketen C&A bij de implementatie van gerichte on-site personalisatie met een verwachte omzetstijging van 2,5%. Deze positieve ontwikkeling is het resultaat van een innovatieve strategie met focus op klantgericht online winkelen om de algehele winkelbeleving te verbeteren, de aankoopfrequentie te verhogen en de klantentrouw duurzaam te versterken.

De basis voor het succes wordt gevormd door een gepersonaliseerd klanttraject, ontworpen door Up Reply, waarin klanten naadloze winkelbeleving op maat wordt geboden op de website. Inhoud en aanbiedingen op maat bewegen gebruikers ertoe om de website te bezoeken, zelfs als ze geen specifieke aankoopintentie hebben, en bieden optimale ondersteuning bij het bekijken en selecteren van producten.

Up Reply maakt hierbij gebruik van het Dynamic Yield-platform, de oprichting van een 'Centre of Excellence' en A/B-testen om een gepersonaliseerde winkelbeleving te bieden in de C&A-webwinkel. Dynamic Yield werd gebruikt voor het maken van campagnesjablonen om de inhoud langs het klanttraject te standaardiseren. Het 'Centre of Excellence' spreidt de verantwoordelijkheden en zorgt ervoor dat de personalisatiestrategie soepel kan worden geïmplementeerd. Continue A/B-testen helpen de relevantie van de producten of aanbevelingen te evalueren.

Dr. Corinna Ogonowski, hoofd van User Research & Experimentation bij C&A, vatte het als volgt samen: "Up Reply is een uitstekende partner voor het opschalen van personalisatie- en A/B-testprogramma's. Met hun strategische en operationele ondersteuning waren we in staat ons programma in korte tijd naar een nieuw niveau te tillen. We hebben zeer goede resultaten geboekt bij het optimaliseren van de gebruikersbeleving en het ondersteunen van onze groei. Hierbij wil ik met name hun technische expertise met Dynamic Yield en andere platforms roemen.”

Up Reply hecht tevens groot belang aan het gebruik van automatiseringsoplossingen. Het doel van deze maatregelen is de gemiddelde waarde van de bestellingen te verhogen en het retourpercentage te verlagen. Marketingcampagnes zijn geautomatiseerd en er is vaart gezet achter de internationalisering van de personalisatiestrategie om nieuw groeipotentieel aan te boren.

De voordelen van gepersonaliseerde inhoud reiken verder dan een betere klantbeleving. Ze bieden duidelijke voordelen voor de detailhandel. Hierbij valt te denken aan een grotere betrokkenheid van klanten, een hogere aankoopfrequentie, lagere retourpercentages, en meer mondreclame die leidt tot duurzame klantrelaties en uiteindelijk tot een hogere omzet.

Roman Goedeke, Executive Partner van Reply, merkt op: "Met onze op de gebruiker gerichte actiecatalogus konden we C&A helpen de verwachte omzetstijging te realiseren. Dit project onderstreept het belang van gerichte on-site personalisatie met een coherente strategie voor een duurzame bedrijfsimpact en laat zien hoe Up Reply de betrokkenheid en trouw van klanten versterkt, de acquisitiekosten verlaagt en het rendement van de marketing verhoogt door innovatieve strategieën en technologieën.”

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] is gespecialiseerd in het ontwerp en de implementatie van oplossingen die zijn gebaseerd op nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Als netwerk van uiterst gespecialiseerde bedrijven, specificeert en ontwikkelt Reply bedrijfsmodellen die mogelijk zijn geworden door de nieuwe modellen op basis van AI, big data, cloudcomputing, digitale media en het Internet of Things. Reply biedt adviezen, systeemintegratie en digitale services aan organisaties in de telecom- en mediasector, de industrie- en dienstensector, het bank- en verzekeringswezen en de publieke sector. www.reply.com

Up Reply

Up Reply is het onderdeel van de Reply Group dat gespecialiseerd is in digitale groei en optimalisatie van de klantbeleving. De experts bieden internationale klanten datagestuurde methoden voor personalisatie van digitale kanalen, A/B-testen en analyse voor het gehele klanttraject. Het resultaat is gebruikersgerichte beleving die bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen van het bedrijf. Up Reply biedt ondersteuning met strategische adviezen, onboarding en volledige service met behulp van tools als Dynamic Yield, Optimizely, Adobe Target of Adobe Analytics, Google Analytics en Contentsquare. upreply.de/en/

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.