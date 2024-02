Technology Holdings berät den InsurTech-Spezialisten Aggne bei der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung durch Wipro für 66 Millionen Dollar

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Technology Holdings, eine globale Investmentbank mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum, freut sich bekannt zu geben, dass sie als exklusiver Finanzberater von Aggne, einem führenden Spezialisten für Versicherungstechnologie mit Sitz in Florida und Partner von Duck Creek, bei einer bedeutenden strategischen Investition von Wipro fungiert hat. Wipro investiert 66 Millionen Dollar, um eine 60%ige Beteiligung an Aggne zu erwerben und wird damit zum Mehrheitsaktionär.

Aggne bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, die Versicherern dabei helfen, ihren Betrieb umzugestalten, die Effizienz zu steigern und ein optimales Kundenerlebnis zu bieten. Das Angebot von Aggne umfasst IP-gestützte Beratung, Implementierung und Managed Services. Aggne wurde 2019 gegründet und hat 230 Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten und Indien. Das Unternehmen ist ein erstklassiger Partner im Duck Creek-Ökosystem und wurde mit dem Duck Creek Technologies 2023 Americas Value Creation Partner of the Year Award ausgezeichnet. Außerdem ist es ein Partner von Socotra und Origami Risk. Die Transaktion bringt Wipro ein sehr begehrtes und einzigartiges Paket an Fähigkeiten und geistigem Eigentum (IP) im Bereich der Sach- und Unfallversicherung. Die kombinierten Fähigkeiten von Wipro und Aggne werden dazu beitragen, Kunden im Sachversicherungssektor einen höheren Mehrwert, eine schnellere Markteinführung und differenzierte Dienstleistungen zu bieten.

„ Wir sind unglaublich dankbar für die unschätzbaren Ratschläge des Teams von Technology Holdings. Ihr Engagement, die Feinheiten unseres Geschäfts zu verstehen, ihr proaktiver Ansatz und ihre profunde Branchenkenntnis waren entscheidend, um uns bei potenziellen Partnern zu positionieren. Durch die Nutzung ihres umfangreichen globalen Netzwerks von strategischen und Private-Equity-Käufern waren wir in der Lage, den perfekten strategischen Partner zu finden, der mit unseren langfristigen Zielen übereinstimmt, und eine einzigartige, überzeugende Dealstruktur zu finden. Vielen Dank an TH, dass sie uns in jeder Phase des Prozesses begleitet und uns geholfen haben, dieses brillante Ergebnis zu erzielen, das unsere Erwartungen übertroffen hat“, so Asha Kalidindi, CEO, Vijay Varma, COO und Vasu Rao, CFO von Aggne.

Vivek Subramanyam, Gründer und CEO von Technology Holdings sagte. „ Wir sind begeistert, dass wir diese Transaktion abgeschlossen haben – unsere 14. InsurTech Transaktion und unsere 30. Banking, Financial Services & Insurance IT (BFSI) und Fintech-Transaktion. Die Transaktion unterstreicht die umfassende Expertise von Technology Holdings in den Bereichen InsurTech, BFSI und Fintech, wobei sich unsere Expertise auf jedes einzelne Segment der Branche erstreckt.“

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.