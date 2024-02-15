Mavenir協助以色列行動網路公司Partner提升4G室內覆蓋品質

德州，理查森--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 網路軟體供應商Mavenir利用可在任何雲端上執行的雲端原生解決方案建構未來網路。該公司日前宣布，以色列傳訊服務供應商Partner Communications（以下簡稱「Partner」）已選用Mavenir的緊湊型小型基地台解決方案為其用戶提升建築室內和企業4G行動網路覆蓋品質。

Partner在近日的加速部署中採用覆蓋室內用C60小型基地台解決方案。這套解決方案透過簡單的兩步驟式即插即用程序，可立即加強死角的4G訊號，提供快速穩定的連線。除此之外，還利用虛擬化安全性、管理、閘道應用，在低成本第三方資料中心或雲端託管平台上運行。

Partner網路上的每個Mavenir C60小型基地台都能夠同時支援多達16個行動裝置，下載速度最高可達150Mbps，上傳則為50Mbps。

Partner工程部副總裁Yigal Giladi表示：「Partner藉此落實了一項重點工作，也就是在它的所有業務範疇中引領以色列的技術創新。我們與合作夥伴Mavenir推出的這項解決方案預計將能補充原有之不足，以提供完整的行動網路覆蓋體驗，即使是在狀況不甚理想的地區亦然。」

Mavenir高級副總裁兼RAN總經理Sachin Karkala說：「在現在這個日益緊密互聯的世界，確保行動網路覆蓋穩定、無所不在的重要性不言自明。我們很高興能夠支援Partner快速採用提升室內覆蓋品質用的小型基地台，令其客戶無論在室內室外都能享受可靠的連線品質。」

Mavenir的小型基地台解決方案利用越來越多的可用頻譜達成網路連接，同時支援跨產業的創新，包括在製造業和工廠自動化中進行「第四次工業革命」(Industry 4.0)、建築室內覆蓋、醫療保健、零售、旅遊業、航太業、海事與急救應用。

為滿足對高品質網路及覆蓋面的成長需求，Mavenir提供完整的各類室內室外小型基地台選擇，應用地點從住家、企業到郊區，無所不包。這套通過驗證的營運商級解決方案不僅容易部署、完全自動化、擴展性高，還具備適應力強的優點。

Mavenir將在即將於2月26日至29日巴塞隆納世界行動通訊大會 (Mobile World Congress) 中展出該公司的全套無線產品組合（第二大廳，2H60展位）。如欲進一步了解Mavenir在會中發表的產品，請造訪：www.mavenir.com/mwc-2024

關於Partner Israel

Partner Communications Company Ltd.是以色列首屈一指的電信服務供應商，提供蜂巢式電話、固網電話、網路、電視和商務解決方案。該公司服務逾300萬名客戶，其股票在台拉維夫證券交易所上市。partner.co.il

關於Mavenir

Mavenir正在建構網路的未來並開拓先進技術。該公司致力實現其願景，打造能夠在任何雲端上執行的軟體定義單一自動化網路。Mavenir身為業界唯一一家端對端、雲端原生網路軟體供應商，專注於改變連結世界的方式，為逾120個國家的300多家通訊服務商和企業加速軟體網路轉型，這些服務商和企業服務全球50%以上的用戶。 www.mavenir.com

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