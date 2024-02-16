国际评级机构确认各Adani Portfolio公司评级并将展望升级为“稳定”

艾哈迈达巴德，印度--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 国际评级机构Moody’s （参见2024年2月13日的新闻稿） 和S&P（参见2024年1月22日的新闻稿） 已确认了各Adani Portfolio公司在国际市场上发行的Adani综合体的所有资产并将其展望上调至“稳定”。

这确保了Adani综合体所有发行商拥有高信用质量和稳定且可预测的现金流。 Adani Portfolio拥有印度私营公司中最大数量的投资（BBB-/Baa3及更高）评级发行资产，相当于印度的主权评级。

此外，Moody’s（参见2024年2月13日的新闻稿）表示，“该集团已完成多项债务交易，包括再融资以及获得新的贷款融资，表明其能够持续以合理的成本获得债务资本。与此同时，GQG、Qatar Investment Authority等大型机构和战略投资者的几笔备受瞩目的股权交易也展现了集团持续的股权市场进入能力。

“尽管印度证券市场监管机构——印度证券交易委员会 (SEBI) 的调查仍在进行中，但最高法院决定委托SEBI完成对Adani Group的调查，并且法院认为SEBI 没有出现明显的监管失败，这些抑制了下行情况中的潜在尾部风险。”

而S&P （参阅2024年1月22日的新闻稿） 指出，“我们认为，由于没有发现不当行为证据，对Adani Group的大多数监管调查得出的结论已经降低了下行风险。

“能以具有竞争力的利率偿还与多个集团实体筹集的与股价、债券和银行贷款相关的所有发起人贷款，这反映了该集团融资渠道的恢复。我们认为，受评实体Adani Electricity Mumbai Ltd. (AEML)和Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. (APSEZ) 占据良好的竞争地位，拥有健康的现金流和充足的流动性，可以满足其偿债要求。”

评级升级摘要如下 -

发行商名称 评级 机构 评级行动摘要 评级 展望 Adani Ports and SEZ Limited S&P 重申BBB-评级 从 “负面”升级为“稳定” Moody’s 重申Baa3评级 重申“稳定” Fitch 保持BBB-评级 保持“稳定” Adani International Container Terminal Private Limited S&P 保持BBB-评级 保持“稳定” Moody’s 重申Baa3评级 重申“稳定” Fitch 保持BBB-评级 保持“稳定” Adani Electricity Mumbai Limited (subsidiary of AESL) S&P 重申BBB-评级 从 “负面”升级为“稳定” Moody’s 重申Baa3评级 从“负面”升级为“稳定” Fitch 保持BBB-评级 保持“稳定” Adani Transmission Step One Limited (subsidiary of AESL) Moody’s 重申Baa3评级 从“负面”升级为“稳定” Fitch 保持BBB-评级 保持“稳定” Adani Energy Solutions Limited Restricted Group 1 – AESL RG1 Moody’s 重申Baa3评级 重申“稳定” Fitch 保持BBB-评级 保持“稳定” Adani Green Energy Limited Moody’s 重申Ba3评级 从“负面”升级为“稳定” Adani Green Energy Limited – RG1 S&P 保持BB-评级 保持“稳定” Moody’s 重申Ba2评级 从“负面”升级为“稳定” Fitch 保持BB+评级 保持“稳定” Adani Green Energy Limited – RG2 S&P 保持BB+评级 保持“稳定” Moody’s 重申Ba1评级 重申“稳定” Fitch 保持BBB-评级 保持“稳定” (AESL: Adani Energy Solutions Limited)

S&P和Moody’s评级行动现在遵循Fitch重申的同一展望，Fitch的这一决定是2023日历年审核工作的一部分。目前，所有国际评级机构对Adani集团所有发行人保持“稳定”展望。

可以通过以下链接访问两家机构的详细新闻稿。

Moody’s - https://www.moodys.com/research/Moodys-takes-rating-actions-on-8-Adani-Group-entities-Rating-Action--PR_485736

S&P - https://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/type/HTML/id/3114891

关于Adani Portfolio

Adani Portfolio总部位于艾哈迈达巴德，是印度规模最大、增长最快的多元化企业集团，涉及物流（海港、机场、物流、航运和铁路）、资源、发电和配电、可再生能源、天然气和基础设施、农业(大宗商品、食用油、食品、冷藏和粮仓)、房地产、公共交通基础设施、消费金融和国防等领域。Adani将其成功和领导地位归功于“国家建设”和“良性增长”两大核心理念，这是其可持续增长的指导原则。该集团以可持续发展、多元化和共享价值观为原则，通过企业社会责任计划，致力保护环境并改善社区。有关更多资讯，请浏览：

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