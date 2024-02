A Technology Holdings assessora a Aggne, especialista em InsurTech, na aquisição de uma participação majoritária pela Wipro por US$ 66 milhões

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A Technology Holdings, um banco de investimento global com escritórios na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, tem o prazer de anunciar que atuou como consultor financeiro exclusivo da Aggne, uma das principais especialistas em tecnologia de seguros com sede na Flórida e parceira da Duck Creek, em um investimento estratégico significativo da Wipro. A Wipro está investindo US$ 66 milhões para adquirir uma participação de 60% na Aggne, tornando-se a acionista majoritária.

A Aggne oferece um amplo conjunto de serviços concebidos para ajudar as seguradoras a transformar suas operações, aumentar a eficiência e proporcionar experiências ideais aos clientes. As ofertas da Aggne incluem consultoria, implementação e serviços gerenciados baseados em IP. Fundada em 2019, a Aggne tem 230 funcionários atuando nos Estados Unidos e na Índia. A empresa é a principal parceira do ecossistema da Duck Creek e recebeu o prêmio Duck Creek Technologies 2023 Americas Value Creation Partner of the Year. Ela também é parceira da Socotra e da Origami Risk. A transação traz para a Wipro um conjunto exclusivo e altamente procurado de recursos e Propriedade Intelectual (PI) na área de seguros de propriedades e acidentes (P&C). As capacidades combinadas da Wipro e da Aggne ajudarão a oferecer maior valor, maior velocidade de colocação no mercado e serviços diferenciados aos clientes do setor de seguros de propriedades e acidentes (P&C).

“ Somos incrivelmente gratos pelo inestimável conselho fornecido pela equipe da Technology Holdings. Sua dedicação em entender as complexidades de nosso negócio, abordagem proativa e profundo conhecimento do setor foram cruciais para nos posicionar com possíveis parceiros. Alavancando sua extensa rede global de compradores estratégicos e de private equity, conseguimos encontrar o parceiro estratégico perfeito que se alinhava com nossos objetivos de longo prazo e uma estrutura de negócios única e convincente. Agradecemos à TH por nos orientar em todas as etapas do processo e nos ajudar a alcançar esse resultado brilhante que superou nossas expectativas!” disse Asha Kalidindi, CEO, Vijay Varma, diretor de operações (COO) e Vasu Rao, diretor financeiro (CFO) da Aggne.

Vivek Subramanyam, fundador e CEO da Technology Holdings: “ Estamos entusiasmados por ter fechado essa transação – nossa 14ª transação de InsurTech e nossa 30ª transação de TI para bancos, serviços financeiros e seguros (BFSI) e Fintech. A transação mostra a profunda experiência da Technology Holdings em InsurTech, BFSI e Fintech, com nossa profundidade e amplitude de experiência que se estende a todos os segmentos do espaço.”

