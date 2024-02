Mavenir traz cobertura interna 4G aprimorada para a rede móvel da Partner Israel

RICHARDSON, Texas--(BUSINESS WIRE)--A Mavenir, o provedor de software de rede que está construindo o futuro das redes com soluções nativas em nuvem que podem ser executadas em qualquer nuvem, anunciou que a Partner Communications, o provedor de serviços de comunicações israelense, escolheu a solução compacta de células pequenas da Mavenir para aprimorar a cobertura da tecnologia móvel 4G interna e empresarial para seus assinantes.

A implementação inicial de soluções de células pequenas C60 para cobertura interna instaladas pela Partner, em uma implantação acelerada, consiste em um processo plug and play simples de duas etapas que fortalece imediatamente o sinal 4G em áreas problemáticas, fornecendo uma conexão rápida e estável. Além disso, os aplicativos virtualizados de segurança, gerenciamento e gateway são implementados para execução em data centers de terceiros de baixo custo ou em plataformas hospedadas na nuvem.

Na rede da Partner, as células pequenas C60 da Mavenir, cada uma com capacidade de suportar até 16 dispositivos móveis ao mesmo tempo, podem fornecer velocidades de download de até 150 Mbps e 50 Mbps no uplink.

Yigal Giladi, VP de Engenharia da Partner observou: " A Partner implementou na prática um dos focos da empresa: liderar a inovação tecnológica em Israel, em todas as áreas de sua atividade. Espera-se que a solução que lançamos com nosso parceiro, a Mavenir, forneça uma solução complementar para uma experiência de cobertura móvel completa, mesmo em áreas com condições não ideais."

Sachin Karkala, VP sênior e gerente geral de RAN da Mavenir, disse: “ É impossível superestimar a importância da cobertura móvel estável e onipresente no mundo cada vez mais conectado de hoje. Temos o prazer de apoiar a rápida implementação de células pequenas para cobertura interna da Partner, para garantir que seus clientes tenham conectividade confiável tanto em ambientes internos, quanto externos.”

As soluções de células pequenas da Mavenir permitem conectividade de rede que aproveita o espectro cada vez mais disponível, ao mesmo tempo que oferece suporte a casos de uso inovadores em todas as áreas, incluindo a Indústria 4.0 no contexto de automação de fábricas e linhas de produção, cobertura no interior de edifícios, bem como os setores de saúde, varejo, hotelaria, aviação, marítimo e aplicações de primeiros socorros.

Para atender à necessidade crescente de mais capacidade e cobertura de rede, a Mavenir oferece uma linha completa de células pequenas internas e externas, desde aplicações residenciais até empresariais e rurais. As soluções comprovadas, equiparáveis às das operadoras, são fáceis de implantar, totalmente automatizadas, altamente escaláveis e adaptáveis.

O portfólio completo de conexão via rádio da Mavenir será exibido no próximo Mobile World Congress em Barcelona, de 26 a 29 de fevereiro, no Hall 2, estande 2H60. Para saber mais sobre a presença da Mavenir na feira, visite www.mavenir.com/mwc-2024

Sobre a Partner Israel

A Partner Communications Company Ltd. é uma fornecedora israelense de serviços de telecomunicações líder, cujos serviços incluem telefonia celular, telefonia fixa, internet, TV e soluções empresariais. A empresa atende mais de 3 milhões de clientes e suas ações são negociadas na Bolsa de Valores de Tel Aviv. partner.co.il

Sobre a Mavenir

A Mavenir está construindo o futuro das redes e é pioneira em tecnologia avançada, com foco na visão de uma rede única automatizada baseada em software que funciona em qualquer nuvem. Como o único fornecedor de software de rede nativa em nuvem de ponta a ponta do setor, a Mavenir está focada em transformar a maneira como o mundo se conecta, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicação e empresas em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.