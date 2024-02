Le pôle audiovisuel 7/8° Ouest d'Eutelsat au service d'une offre élargie de chaînes TV diffusées par Télédiffusion d'Algérie sur l’ensemble du territoire algérien

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Le groupe audiovisuel public algérien, Télédiffusion d'Algérie (TDA), vient de renforcer son partenariat avec Eutelsat Communications (Euronext Paris, London Stock Exchange : ETL) (Paris:ETL) (LSE:ETL) par la signature d’un nouvel accord pluriannuel portant sur l’accroissement de sa capacité à bord du satellite EUTELSAT 7 West A. Grâce à ce nouvel accord, TDA sera en mesure de consolider les chaînes de télévision et de radio qu’il diffuse à partir de la position orbitale 7/8° Ouest, pôle audiovisuel phare en Algérie.

À l'heure actuelle, TDA diffuse un vaste bouquet composé de quelque 26 chaînes de télévision et de radio publiques et privées diffusées en clair, à la fois en définition standard et en haute définition. Le renforcement des ressources disponibles à la position 7/8° Ouest permettra au diffuseur algérien d'enrichir le catalogue de programmes proposés aux téléspectateurs algériens, mais aussi plus largement à ceux présents au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec une quinzaine de chaînes privées supplémentaires disponibles à la carte, TDA sera ainsi en mesure de répondre aux attentes de ses clients en leur garantissant une expérience télévisuelle encore plus riche.

La position orbitale 7/8° Ouest est le premier pôle audiovisuel en Algérie avec 97 % des foyers recevant la télévision par satellite, et se classe au premier rang des positions orbitales au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Assurant aux diffuseurs une couverture maximale et exclusive de la région, le pôle audiovisuel 7/8° Ouest est particulièrement prisé par les téléspectateurs qui ont accès à un éventail inégalé d'environ 900 chaînes de télévision diffusées à partir de cette position.

Laurence Delpy, Directrice générale de la branche Vidéo d'Eutelsat, a précisé : « TDA est un partenaire de longue date d'Eutelsat. C’est l'un des premiers grands groupes audiovisuels du monde arabe à nous faire confiance pour la diffusion de ses chaînes de télévision et de radio, et nous sommes fiers de l'avoir accompagné tout au long de sa remarquable trajectoire. Grâce à ce nouvel accord, nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec TDA en lui permettant de consolider l'éventail de chaînes transmises à partir de notre pôle audiovisuel phare à 7/8 degrés Ouest pour offrir une expérience télévisuelle encore plus riche aux téléspectateurs d'Algérie et d'ailleurs. »

À propos d’Eutelsat Group

Eutelsat Group est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite, spécialisé dans la fourniture de services de connectivité et de vidéo à travers le monde. Issu du rapprochement d’Eutelsat et de OneWeb en 2023, le Groupe est le premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, doté d'une flotte de 35 satellites géostationnaires et d'une constellation en orbite basse (LEO) composée de plus de 600 satellites. Le Groupe répond aux besoins de ses clients présents dans quatre segments de marché clés que sont la Vidéo, où il distribue plus de 6 500 chaînes de télévision, et les marchés à forte croissance de la Connectivité mobile, de la Connectivité fixe et des Services aux gouvernements. L'incomparable richesse de ses ressources en orbite et de ses infrastructures au sol permet à Eutelsat Group de répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier grâce à des solutions intégrées. Le siège social de la Société est situé à Paris. Eutelsat Group emploie plus de 1 700 personnes représentant plus de 50 nationalités différentes. Le Groupe s'engage à fournir des services de connectivité sécurisés, résilients et respectueux de l'environnement en vue de contribuer à la réduction de la fracture numérique. La Société est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) et à la Bourse de Londres sous le code mnémonique ETL.

