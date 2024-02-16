Celigo和Netizen在亚太地区提供增强的集成解决方案

加利福尼亚州雷德伍德城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 集成平台即服务 (iPaaS) 领域的领导者Celigo今天宣布，通过与顶级SAP白金合作伙伴Netizen结盟，公司在亚太地区 (APAC) 不断延续成功记录。通过将Celigo先进平台整合到Netizen的业务技术转型 (BTX) 议程，该持续合作伙伴关系有望增强Celigo在泰国和东南亚的市场影响力。此次合作已经帮助该地区的SAP用户强化了运营效率和创新。

Netizen首席执行官Seree Satukijchai表示：“我们很高兴与Celigo合作，其集成系统与我们的SAP操作系统完美契合。通过结合这些系统，我们可以在不受数据连接限制的情况下跨多个领域提升价值并创造商业价值。”

该合作伙伴关系最初于去年宣布，帮助Netizen简化了内部流程并增强为客户提供的服务。 Celigo在帮助Netizen扩大市场份额、改进研发计划以及完善销售和营销策略方面发挥了重要作用。

此外，Netizen已能够将资源转移到推动增长的创收活动上，而不是忙碌于内部集成开发。现在他们能流畅地利用Celigo的集成功能来帮助客户。这一转变让Netizen踏上了真正的业务技术转型 (BTX) 之旅。

“随着限制的减少，我们可以更有效地利用我们的关键资源，从而提高我们的盈利潜力。我们的团队现在可以自由地运用专业知识，不仅能支持我们的业务，并且扩大了我们的服务范围。与Celigo的合作伙伴关系不仅改善了我们的日常运营，同时也使我们能够有效扩展规模，为客户提供更大的价值。”

通过联合开发的“HoneyConn”解决方案使用Celigo服务，Netizen的客户获得了显著收益。 将Celigo集成到客户运营，缩短了任务所需时间，减少了所需的人员数量，提高了工作效率，减少了数据集成中的错误，并增加了工作价值。

Do Day Dream PLC. 就是这样的客户示例，它是一家大型健康和美容产品制造商和分销商。 Netizen已成功实施HoneyConn，将其POS数据记录系统与SAP连接起来，确保交易实时更新。 Do Day Dream的物流、MIS和IT主管评论道：“HoneyConn (Celigo) 是化解难题的好帮手。”

Netizen和Celigo计划来年通过HoneyConn开箱即用解决方案扩展HoneyConn计划，其中包括将HoneyConn与各种电子商务系统集成。该解决方案将适用于亚洲各地的客户，包括TikTok、Shopee和Lazada等平台，支持在线产品销售的增长趋势。

Celigo亚太区副总裁George Polyzos表示：“通过合作伙伴关系和协作，我们能够简化SAP客户的数据集成，使他们能够轻松地将SAP与各种系统操作连接起来。我们对迄今为止与Netizen所完成的工作感到自豪，并期待为亚太市场带来更多创新，进而提高业务自动化。”

展望未来，Netizen制定了雄心勃勃的自动化长期计划，包括向应届大学生教授 Celigo、建立自动化技术卓越中心 (COE)，以及将其自动化计划扩展到缅甸、越南、印度尼西亚和日本等邻国。

Netizen不断创新和开发将SAP系统与各种操作系统集成的解决方案，支持业务扩展和增长。与Celigo的合作是这一持续技术变革不可或缺的一部分。

Seree Satukijchai表示，“在我们的合作过程中，Celigo的支持一直非常出色。他们始终如一地提供及时解决方案和主动支持，增强了我们的运营弹性，确保我们业务流程的无缝连续性。他们的支持已成为我们取得总体成功不可或缺的基石。”

关于Celigo

Celigo是领先的人工智能驱动集成平台即服务 (iPaaS)供应商。在 Celigo，我们了解不断发展的市场，并相信组织中的每个人都应能使用集成解决方案。我们的平台为业务部门用户和技术团队构建，促进业务各个层面的自动化，并实现规模化增长和创新。要了解更多信息，请访问www.celigo.com.通过LinkedIn、 X、 Facebook和Instagram关注我们。

关于Netizen

Netizen是领先的SAP白金合作伙伴，提供SAP系统咨询和实施服务已有20多年的历史。该公司专注于业务技术转型（BTX）和整合技术，为泰国和东南亚客户运营提供支持。要了解更多信息，请访问www.netizen.co.th.

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