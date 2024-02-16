Celigo和Netizen在亞太地區提供強化型整合解決方案

加州紅木城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 整合平台即服務(iPaaS)領域的一流企業Celigo今天宣布，透過與頂尖SAP白金合作夥伴Netizen結盟，Celigo將延續其在亞太地區(APAC)的成功。透過將Celigo的先進平台整合到Netizen的業務技術轉型(BTX)議程中，雙方正在進行的合作可望提高Celigo在泰國和東南亞的市場佔有率。雙方的合作已經協助該地區的SAP使用者提高了營運效率和創新能力。

Netizen執行長Seree Satukijchai表示：「我們很高興能與Celigo合作，他們的整合系統與我們的SAP作業系統完美契合。透過整合這些系統，我們可以提升價值並在各個領域創造業務價值，而不受資料連接的限制。」

雙方最初於去年宣布，的合作協助Netizen簡化了內部流程，提升了為客戶提供的服務。Celigo在協助Netizen擴大市場佔有率、改進研發計畫以及完善銷售和行銷策略方面發揮了重要作用。

此外，Netizen還能夠將資源轉移到帶動成長的創收活動上，而不是專注于內部整合開發。相反，他們現在可以順暢利用Celigo的整合能力來協助他們的客戶。這一改變使Netizen得以開始真正的業務技術轉型(BTX)之旅。

「由於減少了限制，我們可以更有效地利用我們的關鍵資源，從而提高我們的盈利潛力。我們的團隊現在可以自由地將他們的專業知識應用到各類計畫中，這些計畫不僅能促進我們的業務，還能擴大我們的服務範圍。Celigo的合作夥伴關係不僅改善了我們的日常營運，還使我們能夠有效地擴大規模，從而為客戶提供更大的價值。」

透過共同開發的「HoneyConn」解決方案，Netizen的客戶從Celigo的產品中獲得了巨大收益。將Celigo產品整合到其業務中減少了任務所需的時間、所需的人員數量，提高了工作效率，減少了資料整合中的錯誤，並為其工作增加了價值。

Do Day Dream PLC.就是這樣一家客戶。它是一家大型保健和美妝產品生產商和經銷商。Netizen已成功實施HoneyConn，將其POS資料記錄系統與SAP相連接，確保交易即時更新。Do Day Dream的實體經銷和MIS與IT主管評論道：「HoneyConn (Celigo)是一個讓困難任務變得簡單的工具。」

明年，Netizen和Celigo計畫透過HoneyConn開箱即用解決方案擴充HoneyConn計畫，屆時，HoneyConn將與不同的電子商務系統進行整合。該解決方案將適用于亞洲各地的客戶，包括TikTok、Shopee和Lazada等平台，以支援日益成長的線上產品銷售趨勢。

Celigo亞太區副總裁George Polyzos表示：「透過我們的合作關係和協作，我們能夠簡化SAP客戶的資料集成，使他們能夠輕鬆地將SAP與各種系統操作連接起來。我們為迄今為止與Netizen的合作成果感到驕傲，並期待為亞太市場帶來更多創新，以提高業務自動化水準。」

展望未來，Netizen在自動化方面有著雄心勃勃的長期計畫，包括向大學應屆畢業生傳授Celigo技術、建立自動化技術卓越中心(COE)，以及將其自動化計畫擴充到緬甸、越南、印尼和日本等鄰國。

Netizen不斷創新和開發解決方案，將SAP系統與各種業務系統集成，支援業務的擴充和成長。與Celigo的合作是這一持續發展的技術轉型不可分割的一部分。

Seree Satukijchai評論道：「在我們合作的整個過程中，Celigo提供的支援一直都非常出色。他們始終如一地提供及時的解決方案和積極主動的協助，從而強化了我們的營運韌性，確保了我們業務流程的順暢連續性。他們的支援已成為我們取得全面成功不可或缺的基石。」

關於Celigo

Celigo是首屈一指的人工智慧驅動的整合平台即服務(iPaaS)。在Celigo，我們瞭解不斷發展的市場，並相信企業中的每個人都應該能夠使用整合服務。我們的平台專為業務線使用者和技術團隊打造，促進業務各個層面的自動化，達成規模化成長和創新。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.celigo.com。敬請在LinkedIn、X、Facebook和Instagram上關注我們。

關於Netizen

Netizen是首屈一指的SAP白金合作夥伴，在SAP系統顧問和實施方面已有20多年的歷史。公司專注於業務技術轉型(BTX)，整合技術以支援泰國和東南亞的客戶營運。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.netizen.co.th。

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