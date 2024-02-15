Mavenir为Partner Israel移动网络带来增强型4G室内覆盖

德州理查森--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Mavenir是一家网络软件供应商，致力于通过可在任何云上运行的云原生解决方案打造面向未来的网络。该公司已宣布以色列通信服务提供商Partner Communications已选择Mavenir的紧凑型小蜂窝解决方案，为其用户增强楼宇和企业4G移动覆盖。

最初推出的C60小蜂窝解决方案用于室内覆盖，由Partner通过简单的两步即插即用流程加速部署，可立即增强问题区域的4G信号，提供快速稳定的连接。此外，虚拟化的安全、管理和网关应用程序可在低成本的第三方数据中心或云托管平台上运行。

在Partner网络中，Mavenir的每个C60小蜂窝可同时支持多达16台移动设备，下载速度高达150Mbps，上行链路速度为50Mbps。

Partner工程副总裁Yigal Giladi指出：“ Partner在其所有业务领域都切实贯彻了公司的一大工作重点，即引领以色列的技术创新。我们与合作伙伴Mavenir共同推出的解决方案有望为全面移动覆盖体验提供补充解决方案，即使在条件较差的地区也是如此。”

Mavenir高级副总裁兼RAN总经理Sachin Karkala表示：“ 在当今联系日益紧密的世界中，无处不在的稳定移动覆盖的重要性怎么强调都不为过。我们很高兴能支持Partner快速推广用于室内覆盖的小蜂窝，以确保其客户在室内和室外都能获得可靠的连接。”

Mavenir的小蜂窝解决方案可利用越来越多的可用频谱来实现网络连接，同时支持各行各业的创新用例，包括制造业和工厂自动化中的工业4.0、楼宇覆盖、医疗保健、零售、酒店、航空、海事和急救应用。

为了满足对增强网络容量和覆盖范围日益增长的需求，Mavenir提供从住宅、企业到农村应用的全系列室内和室外小型基站。经过验证的运营商级解决方案易于部署、完全自动化、高度可扩展且适应性强。

Mavenir的全套无线电产品组合将在即将于2月26日至29日在巴塞罗那举行的世界移动通信大会上展出，展台位于2号展厅2H60。有关Mavenir参展的更多信息，请访问www.mavenir.com/mwc-2024

关于Partner Israel

Partner Communications Company Ltd.是以色列领先的电信服务提供商，提供蜂窝电话、固定电话、互联网、电视和商业解决方案。公司为超过300万客户提供服务，其股票在特拉维夫证券交易所上市交易。partner.co.il

关于Mavenir

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变世界连接的方式，为逾120个国家的300多家通信服务提供商和企业加速软件网络转型，这些提供商和企业服务于全球50%以上的用户。 www.mavenir.com

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