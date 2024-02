Sherweb et Devolutions s’associent pour un sommet important sur la cybersécurité

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Sherweb, un distributeur québécois de solutions TI à l’échelle mondiale, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Devolutions pour présenter la 3e édition de l’événement ITSec.

Ce sommet de la sécurité informatique se tiendra à Saint-Hyacinthe le 22 et 23 mai prochains et regroupera des professionnels des TI et des fournisseurs de services gérés (MSP) pour des conférences, des ateliers de travail et des activités de réseautage.

Aux côtés d’experts de l’industrie, les participants auront la chance d’en apprendre plus sur trois thèmes mis de l'avant cette année : la cybersécurité, la sécurité des TI et les MSP.

« Sherweb est fier de participer à cet événement unique en son genre au Québec et d’offrir des ateliers de formation conçus spécifiquement pour la communauté MSP, » explique Guillaume Boisvert, directeur de l’innovation des produits chez Sherweb. « En tant que leader de l’industrie, nous travaillons aux côtés de milliers de MSP en Amérique du Nord pour les aider à développer leur expertise et leur croissance, notamment en sécurité informatique. Nous comprenons mieux que tous leurs besoins, autant au quotidien qu’à long terme. Ce sommet est l’occasion de collaborer avec plusieurs MSP et professionnels des TI québécois pour propulser la cybersécurité encore plus loin, ensemble. »

« Nous sommes ravis d’unir nos forces avec Sherweb pour la 3e édition de l’événement ITSec. Cette collaboration symbolise notre engagement commun envers l'amélioration de la sécurité informatique dans les entreprises de toutes les tailles. » nous dit David Hervieux, PDG et fondateur de Devolutions. « En combinant nos forces, nous sommes en mesure de proposer une plateforme unique pour échanger des connaissances, des meilleures pratiques et des innovations en matière de cybersécurité. ITSec est une occasion inestimable pour les professionnels des TI et les MSP de se réunir, d’apprendre et de grandir ensemble. Nous sommes impatients de partager avec vous notre expertise et ainsi contribuer à façonner un avenir plus sûr pour le secteur des TI. »

Visitez le site d’ITSec 2024 dès maintenant pour réserver vos billets et profiter d’un tarif de prévente réduit.

À propos de Sherweb

Depuis 1998, Sherweb offre des solutions TI adaptées aux besoins des entreprises. Notre équipe de plus de 1 400 experts soutient la croissance de ses partenaires revendeurs avec les meilleurs logiciels et des services à valeur ajoutée allégeant leurs opérations et amplifiant leur expertise cloud, du soutien technique à la cybersécurité.