國際評等機構確認各Adani Portfolio公司評等並將展望升級為「穩定」

印度艾哈邁達巴德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 國際評等機構Moody’s （參見2024年2月13日的新聞稿） 和S&P（參見2024年1月22日的新聞稿） 已確認了各Adani Portfolio公司在國際市場上發行的Adani綜合體的所有資產並將其展望上調至「穩定」。

這確保了Adani綜合體所有發行人擁有高信用品質和穩定且可預測的現金流。 Adani Portfolio擁有印度私人公司中最大數量的投資級（BBB-/Baa3及更高）評等發行資產，相當於印度的主權評等。

此外，Moody’s（參見2024年2月13日的新聞稿）表示，「該集團已完成多項債務交易，包括再融資以及獲得新的貸款融資，顯示其能夠持續以合理的成本獲得債務資本。與此同時，GQG和Qatar Investment Authority等大型機構和策略投資人的幾筆備受矚目的股權交易也展現了集團持續的股權市場進入能力。

「儘管印度證券市場主管機關——印度證券交易委員會(SEBI)的調查仍在進行中，但最高法院決定委託SEBI完成對Adani Group的調查，並且法院認為SEBI 沒有出現明顯的監管問題，這些抑制了下行情景中的潛在尾部風險。」

而S&P（參閱2024年1月22日的新聞稿） 指出，「我們認為，由於沒有發現不當行為證據，對Adani Group的大多數監管調查得出的結論已經降低了下行風險。

「能以具有競爭力的利率償還多個集團實體籌集的與股價、債券和銀行貸款相關的所有發起人貸款，這反映了該集團融資管道的恢復。我們認為，受評實體Adani Electricity Mumbai Ltd. (AEML)和Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. (APSEZ)佔據良好的競爭地位，擁有健康的現金流和充足的流動性，可以滿足其償債要求。」

評等升級摘要如下 -

發行人名稱 評等 機構 評等行動摘要 評等 展望 Adani Ports and SEZ Limited S&P 重申BBB-評等 從「負面」升級為「穩定」 Moody’s 重申Baa3評等 重申「穩定」 Fitch 保持BBB-評等 保持「穩定」 Adani International Container Terminal Private Limited S&P 保持BBB-評等 保持「穩定」 Moody’s 重申Baa3評等 重申「穩定」 Fitch 保持BBB-評等 保持「穩定」 Adani Electricity Mumbai Limited (subsidiary of AESL) S&P 重申BBB-評等 從「負面」升級為「穩定」 Moody’s 重申Baa3評等 從「負面」升級為「穩定」 Fitch 保持BBB-評等 保持「穩定」 Adani Transmission Step One Limited (subsidiary of AESL) Moody’s 重申Baa3評等 從「負面」升級為「穩定」 Fitch 保持BBB-評等 保持「穩定」 Adani Energy Solutions Limited Restricted Group 1 – AESL RG1 Moody’s 重申Baa3評等 重申「穩定」 Fitch 保持BBB-評等 保持「穩定」 Adani Green Energy Limited Moody’s 重申Ba3評等 從「負面」升級為「穩定」 Adani Green Energy Limited – RG1 S&P 保持BB-評等 保持「穩定」 Moody’s 重申Ba2評等 從「負面」升級為「穩定」 Fitch 保持BB+評等 保持「穩定」 Adani Green Energy Limited – RG2 S&P 保持BB+評等 保持「穩定」 Moody’s 重申Ba1評等 重申「穩定」 Fitch 保持BBB-評等 保持「穩定」 (AESL: Adani Energy Solutions Limited)

S&P和Moody’s評等行動現在遵循Fitch重申的同一展望，Fitch的這一決定是2023日曆年審核工作的一部分。目前，所有國際評等機構對Adani集團所有發行人均保持「穩定」展望。

可以透過以下連結查閱兩家機構的詳細新聞稿。

Moody’s - https://www.moodys.com/research/Moodys-takes-rating-actions-on-8-Adani-Group-entities-Rating-Action--PR_485736

S&P - https://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/type/HTML/id/3114891

關於Adani Portfolio

Adani Portfolio總部位於艾哈邁達巴德，是印度規模最大、成長最快的多元化企業集團，跨足物流（海港、機場、物流、航運和鐵路）、資源、發電和配電、再生能源、天然氣和基礎設施、農業（大宗商品、食用油、食品、冷藏和糧倉）、房地產、公共交通基礎設施、消費金融和國防等領域。Adani將其成功和領導地位歸功於「國家建設」和「良性成長」兩大核心理念，這也是其永續成長的指導原則。該集團以永續發展、多元化和共同價值觀為原則，透過企業社會責任計畫，致力保護環境並改善社群。

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