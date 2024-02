Technology Holdings conseille Aggne, le spécialiste de l’insurtech, dans le cadre de l’acquisition par Wipro d’une participation majoritaire représentant 66 millions USD

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Technology Holdings, une banque d’investissement internationale présente en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, a la plaisir d’annoncer qu’elle a agi en tant que conseiller financier exclusif d'Aggne, un spécialiste des technologies d’assurance basé en Floride et partenaire de Duck Creek, concernant un important investissement stratégique de Wipro. Wipro investit 66 millions USD pour acquérir une participation de 60% dans Aggne et en devenir ainsi l’actionnaire majoritaire.

Aggne propose une large gamme de services conçus pour aider les assureurs à transformer les opérations, à générer de nouvelles efficacités et à offrir des expériences client optimales. Les solutions d’Aggne comprennent le conseil, la mise en œuvre et les services gérés basés sur la propriété intellectuelle. Fondée en 2019, Aggne compte 230 employés basés aux États-Unis et en Inde. Partenaire de premier plan de l’écosystème Duck Creek, la Société a été lauréate du Prix Duck Creek Technologies 2023 Americas Value Creation Partner of the Year. Elle est également partenaire de Socotra et d’Orimi Risk. L’opération apporte à Wipro un ensemble exceptionnel et très recherché de capacités et de droits de propriété intellectuelle dans le domaine de l’assurance des dommages. Les capacités combinées de Wipro et d’Aggne contribueront à améliorer la valeur, à accélérer la mise sur le marché et à offrir des services différenciés aux clients du secteur de l’assurance des dommages.

« Nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance aux membres de l’équipe de Technology Holdings pour les précieux conseils qu’ils nous ont fournis. Leur dévouement, leur compréhension de la complexité de nos activités, leur approche proactive et leur connaissance approfondie du secteur nous ont permis d’être parfaitement positionnés face à des partenaires potentiels. Grâce à leur vaste réseau mondial d’acheteurs de parts d’entreprises, nous avons pu trouver le partenaire stratégique idéal aligné sur nos objectifs à long terme et une structure de transaction unique et convaincante. Merci à TH de nous avoir guidés à toutes les étapes du processus et de nous avoir permis d’obtenir cet excellent résultat qui a dépassé nos attentes », ont déclaré Asha Kalidindi, PDG, Vijay Varma, directeur de l’exploitation et Vasu Rao, directeur financier d'Aggne.

Vivek Subramanyam, fondateur et PDG de Technology Holdings, a déclaré: « Nous sommes ravis d’avoir mené à bonne fin cette transaction, la 14e que nous réalisons dans le domaine de l’insurtech et la 30e dans le domaine des services financiers aux entreprises (BFSI) et de la fintech. L’opération met en valeur l’expertise approfondie de Technology Holdings dans l’insurtech, les BFSI et la fintech et le fait que la profondeur et l’étendue de notre savoir-faire s’étend à tous les segments du secteur. »

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.