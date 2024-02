RICHARDSON, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, de netwerksoftwareleverancier die de toekomst van netwerken bouwt met cloud-native oplossingen die op elke cloud draaien, heeft aangekondigd dat Partner Communications, de Israëlische aanbieder van communicatiediensten, heeft gekozen voor de compacte kleine celoplossing van Mavenir om de mobiele 4G-dekking in gebouwen en bedrijven te verbeteren voor zijn abonnees.

De eerste uitrol van de kleine C60-celoplossingen voor dekking binnenshuis, geïnstalleerd door Partner in een versnelde implementatie, bestaat uit een eenvoudig plug-and-play-proces in twee stappen dat het 4G-signaal in probleemgebieden onmiddellijk versterkt om een snelle en stabiele verbinding te bieden. Bovendien worden de gevirtualiseerde beveiligings-, beheer- en gateway-applicaties geïmplementeerd om te draaien in goedkope datacenters van derden of in de cloud gehoste platforms.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.