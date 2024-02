En marge du WGS 2024, la Serbie signe un protocole d’accord avec l'ATRC des Émirats arabes unis pour encourager l'utilisation des modèles d'IA Falcon

His Excellency Shahab Issa Abu Shahab, Director General of ATRC, Mihailo Jovanović, Minister of Information and Telecommunications of the Republic of Serbia and Dubravko Culibrk, Director of the Institute for AI Research and Development of Serbia signed a Memorandum of Understanding on the sidelines of the World Government Summit 2024. (Photo: AETOSWire)

Dubaï, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Le Conseil de recherche sur les technologies avancées (ATRC) d'Abou Dhabi a signé un protocole d'accord avec le ministère de l'Information et des Télécommunications de la République de Serbie et l'Institut de recherche et de développement en intelligence artificielle de Serbie. Cette collaboration historique permettra d’exploiter l'expertise technique de l'ATRC et ses filiales pour l'intégration transparente de l'intelligence artificielle (IA) dans l'infrastructure technologique et les services gouvernementaux de de la Serbie.

Selon les termes de l'accord, la Serbie soutiendra l'adoption des grands modèles de langage (LLM) Falcon développés par l'ATRC et explorera les possibilités de collaboration avec l'ATRC pour le partage des solutions basées sur Falcon. En outre, les deux entités collaboreront pour encourager les organisations serbes à rejoindre la « Falcon Foundation » et à contribuer à l’avancement des modèles Falcon open-source.

Le protocole d'accord a été signé en marge du Sommet mondial des gouvernements (WGS) 2024 par S.E. Shahab Issa Abu Shahab, directeur général de l'ATRC ; M. Mihailo Jovanović, ministre de l’Information et des Télécommunications de la République de Serbie ; et Dubravko Culibrk, directeur de l'Institut de recherche et de développement de l'intelligence artificielle (IA) de Serbie.

Exprimant son optimisme quant à l’alliance, S.E. Faisal Al Bannai, Secrétaire général de l'ATRC a déclaré : « L'intelligence artificielle (IA) est un catalyseur principal et puissant pour l'innovation et le progrès. Cette synergie reliant l'ATRC, le ministère de l'Information et des Télécommunications de la République de Serbie et son Institut de recherche et de développement de l'IA constitue une avancée cruciale, alors que nous témoignons d’un intérêt mondial croissant envers l'adoption du modèle Falcon. Notre engagement commun envers les modèles Falcon open-source permettra l’adoption d’une approche dynamique et inclusive pour promouvoir les capacités de l'IA à travers le monde entier. »

Pour sa part, M. Mihailo Jovanović, ministre de l’Information et des Télécommunications de la République de Serbie, a déclaré : « Nous réalisons une avancée supplémentaire et grâce à l'expertise du Conseil de recherche sur les technologies avancées (ATRC), nous commençons à utiliser et à appliquer les modèles Falcon open-source pour soutenir le développement de l'intelligence artificielle (IA) en Serbie. Ce progrès nous permettra de poursuivre la mise en œuvre des projets de modernisation dans le cadre du programme Serbie 2027 et à consolider encore plus la position de la Serbie comme leader technologique et numérique dans la région de l'Europe du Sud-Est ».

Dubravko Culibrk, directeur de l'Institut serbe de recherche et de développement de l'IA, a également déclaré : « Nous sommes ravis d’embarquer dans cette aventure transformatrice aux côtés de l'ATRC. En intégrant les modèles Falcon open-source de manière généralisée et à tous les niveaux, nous avons pour objectif d’encourager les avancées dans le domaine de la recherche et le développement de l'IA. De tels partenariats avec les gouvernements du monde entier sont cruciaux pour favoriser un environnement propice à l'innovation, et veiller à ce que l'intelligence artificielle (IA) devienne une force motrice incontournable pour le changement positif. »

Falcon LLM est une famille de puissants modèles de langage (LLMs) développés par le Technology Innovation Institute (TII), la branche de recherche appliquée de l'ATRC.

Ce partenariat marque une étape importante dans les efforts visant à partager les capacités de Falcon au niveau étatique au-delà du Moyen-Orient, et fournir les conditions favorables aux initiatives de collaboration mondiale qui façonneront l’avenir de l’innovation technologique.

Source: AETOSWire

