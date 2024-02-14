Kinaxis迎來了新的解決方案擴展合作夥伴PredictHQ

渥太華，安大略省--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Kinaxis ®（TSX:KXS），作為供應鏈管理解決方案的領導者，迎來了其最新的解決方案擴展（SolEx）合作夥伴PredictHQ，這是一家預測需求智能公司。通過這次新的整合，Kinaxis的客戶將能夠接觸到最大且最先進的事件數據流，這將有助於提升需求預測、事件能見度、動態定價、庫存管理和遞送優化等方面的表現。PredictHQ利用其AI驅動的平台，讓企業能夠基於預測本地事件的未來需求來做出更聰明的決策。

「對於那些尋求區隔競爭並滿足消費者高昂期待的公司而言，現在比以往更需要追踪並了解需求的突然變化。」PredictHQ的首席執行官Campbell Brown表示。「我們非常興奮能成為Kinaxis重要的解決方案擴展合作夥伴，我們期待使預測和應對由事件引起的客戶需求變化變得更加簡便、可靠及可擴展。」

Kinaxis向客戶提供單一整合解決方案，使其能夠創建、處理和實施數據整合工作流程。PredictHQ追踪包括體育、節日、政治、公共假期、嚴重天氣、機場延遲等在內的19個事件類別和四種事件類型，這將進一步協助客戶更好地規劃並迅速對各種中斷做出反應。

Kinaxis的全球合作夥伴組織高級副總裁Conrad Mandala表示：「我們為自己能提供給客戶眾多既珍貴又安全的數據源感到自豪。迎接PredictHQ加入我們的合作夥伴計畫，讓我們有機會持續向我們合作的全球品牌提供最先進的智能數據。」

Kinaxis PartnerLink計畫涵蓋系統整合商、雲服務合作夥伴、SolEx合作夥伴及增值轉銷商，構建了一個強大的組織生態系，這些組織共同認同端到端供應鏈整合的重要性，將其視為加速戰略性轉型與優化全球供應鏈的關鍵途徑。

欲了解更多關於Kinaxis及其合作夥伴的信息，請造訪kinaxis.com/partners。

關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈管理領域的全球領導者。我們為供應鏈和管理供應鏈的人員服務，為人類謀福祉。我們的軟體深受全球知名品牌的信賴，可提供駕馭當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。我們將獲得專利的並發科技與以人為本的人工智慧方法相結合，使各種規模的企業都能協調其端對端的供應鏈網路，涵蓋從多年策略規劃到精確到秒的執行和最後一哩路交付的方方面面。如欲獲取更多資訊和詳情，請造訪 kinaxis.com 或在 LinkedIn .

關於PredictHQ

PredictHQ 是預測性需求智慧領域的先驅，透過消除與外部事件相關的需求波動造成的業務盲點，加強人工智慧驅動的需求規劃。 PredictHQ 使企業能夠掌握可預測性，以便他們可以優化庫存、人員配置、定價和行銷，以利用即時本地事件。 PredictHQ 將預測級事件資料、卓越的人工智慧模型和敏捷基礎設施獨特地結合起來，超越本地正在發生的事件，幫助企業領導者預測不可預測的事情：為什麼每個事件對他們都很重要，從而推動更明智的業務決策。 如需了解更多信息，請造訪predicthq.com .

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