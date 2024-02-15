Itron揭幕新品牌形象，开启智能电网边缘新时代

Itron的全新品牌形象展现了公司的成长和进步，开启了利用先进智能技术创造资源更加高效世界的新篇章。

Itron的全新品牌形象展现了公司的成长和进步，开启了利用先进智能技术创造资源更加高效世界的新篇章。

华盛顿州, 利伯蒂湖--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- IItron公司（NASDAQ：ITRI），致力于为公用事业和城市管理能源与水资源创新新方法，今日宣布了反映公司发展和进入提供增强智能以创造一个更加节约资源世界的新时代的新品牌形象。新的品牌形象体现了Itron致力于创造新效率、连接社区、鼓励可持续性和增加资源节约性的承诺。

“Itron站在一个快速变化的世界的前沿，在这个世界里，能源和水资源短缺、需求不断上升以及促进能源转型的挑战比以往任何时候都更为迫切，”Itron的总裁兼首席执行官Tom Deitrich表示。“我们的新品牌形象既尊重我们的历史，又反映了我们已成为的公司，同时展现了我们在行业中的领导地位和致力于理解及解决客户不断变化的需求的决心。”

作为工业互联网（IIoT）的公认领导者，拥有能源、水和智慧城市领域最大的连接平台和安装基础之一，Itron正在智能电网边缘提供更多智能，推动更平滑过渡到更清洁的能源和水资源供应，同时改变电网运营商应对关键挑战的方式。Itron发明了城市和公用事业合作的新方式，使它们能够成本效益地利用相同的智能电网边缘基础设施，通过一个可靠、弹性的网络交付多项服务和应用，以服务于所有利益相关者。

这一新的品牌形象是Itron作为公司扩大其产品和服务范围的一个战略举措，向市场传递了公司在几个关键焦点领域的演变和增长的信号：

电力 ：在电网边缘实现改进的可见性和控制。提升公用事业和城市客户的能效和成本节约，使能源转向低碳，电动车和更强大、更有韧性和更可靠的电网转换。

：在电网边缘实现改进的可见性和控制。提升公用事业和城市客户的能效和成本节约，使能源转向低碳，电动车和更强大、更有韧性和更可靠的电网转换。 水资源 ：保护水资源供应，发现漏洞，减少浪费并提高安全性。

：保护水资源供应，发现漏洞，减少浪费并提高安全性。 智慧城市 ：连接、保护并为更可持续、繁荣的社区解锁无限可能。

：连接、保护并为更可持续、繁荣的社区解锁无限可能。 天然气 ：确保天然气输送系统的安全性和完整性，同时开启该系统中前所未有的更深入的洞察。

：确保天然气输送系统的安全性和完整性，同时开启该系统中前所未有的更深入的洞察。 可持续性：留下负责任的能源和水管理的遗产，并减少Itron及其客户的碳足迹。

在品牌形象的刷新过程中，Itron推出了一个更为现代化的标志。这个新标志采用了更精简的字体、更挺拔的设计风格、更具现代感的线条以及更为丰富和深邃的颜色。从“O”字母中散发出的光束象征了Itron在行业中的引领地位，以及其为整个行业照亮前进道路的能力。

“Itron是推动积极变革的催化剂，我们提供智能、安全且可靠的解决方案，这些方案不仅为家庭供电，还确保了清洁水源的供应，并使街道更加明亮与安全，助力实现一个更加光明、可持续的未来，”Itron全球营销、环境、社会与治理（ESG）及公共事务副总裁Marina Donovan表示。“我们的新品牌形象映射并展现了我们在边缘智能方面的产品及Itron迈入的新时代。”

想要深入了解Itron全新品牌形象的细节，请查看Itron新闻资料包。该资料包涵盖了品牌指南、标志文件、最新的事实简介和品牌品牌历史视频。此外，诚邀您在2024年2月27日至29日，于DISTRIBUTECH International展览会上，亲临Itron展位（#2200），亲眼见证新品牌的全面展示。

关于Itron

作为能源、水资源、智慧城市、工业互联网（IIoT）以及智能基础设施服务领域的全球领袖，Itron致力于为公用事业、城市和社会构建创新系统，开创新效率，促进社区互联，倡导资源保护，并提高资源使用的智能化。通过今天和未来对我们无价的自然资源的守护，我们致力于提升全球人民的生活质量。加入我们的行列：www.itron.com .

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