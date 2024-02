L’Auberge Willow Annonce un Accord avec l'Équipe des Événements de Traiteur Brera

HUDSON, Québec--(BUSINESS WIRE)--L’Auberge Willow a conclu un accord avec Traiteur Brera pour l’exploitation et la gestion d’événements à l’auberge. Cet accord devrait entrer en vigueur le 1er mars 2024, juste avant la saison printanière.

Les propriétaires du Willow, Patricia Wenzel et David Ades, ont publié la déclaration suivante :

« Il y a près de sept ans, bien que nous fussions étrangers au secteur hôtelier et à la ville de Hudson, nous avons acheté le Willow dans l'espoir de sauver cette institution tant appréciée. Nous avons entrepris une rénovation majeure et avons cherché à élever la qualité de son offre de service et de son offre alimentaire afin qu'elles soient à la hauteur de son emplacement unique et de son cadre magique au bord du lac des Deux-Montagnes. Ces efforts, avec notre équipe dévouée, ont permis à l’Auberge de se classer parmi les 100 meilleurs restaurants au Canada l'année dernière.

Le départ de certains membres de notre équipe de cuisine en décembre 2023 nous a amené à rechercher une nouvelle orientation afin d’assurer la viabilité à long terme du Willow.

Nous sommes très heureux d’avoir conclu une entente avec Adam Mariani et Traiteur Brera pour l’exploitation de l’Auberge Willow Inn. Brera œuvre dans la gestion des événements depuis 2015 et, juste en 2023, a géré plus de 500 événements. Ce nouvel accord permettra au Willow de continuer à être un lieu de premier ordre pour les célébrations, les mariages et autres événements. Brera assumera la gestion de toutes les opérations avant le début de la saison du printemps 2024.

Le Willow Inn est riche d’une histoire de 200 ans. Il a prospéré malgré de nombreux défis et continuera de le faire pendant longtemps. Nous sommes fiers de faire partie des gardiens privilégiés de cette vénérable institution. »

Adam Mariani, de Traiteur Brera, a ajouté :

"Nous sommes ravis d'avoir conclu une entente avec le Willow. Cela nous permettra d'offrir à nos clients un cadre unique et historique, pour accueillir des célébrations magiques.”

À propos de l’Auberge Willow

L’Auberge Willow est un établissement avec plus de deux siècles d’histoire situé au cœur de Hudson, au Québec. Situé au bord de l'eau, le long du lac des Deux Montagnes, l’Auberge Willow dispose de dix chambres pittoresques, avec un vaste espace extérieur pour s'asseoir et manger, ainsi que d'un cadre impeccablement décoré, idéal pour les mariages, les célébrations et les événements d'entreprise les plus raffinés. L’Auberge Willow a été construite en 1820 comme résidence privée pour George Mallette et sa famille. Depuis, elle a servi de magasin général et de quartier général pour François Xavier Desjardins dans la Guerre des Patriotes en 1837. Depuis 2017, les propriétaires David et Patricia Ades cherchent à perpétuer sa tradition de restaurant, d'auberge et de lieu événementiel irremplaçable et emblématique de la campagne pour les amateurs locaux et de l'extérieur.

www.aubergewillowinn.com