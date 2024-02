Kinaxis accueille PredictHQ, un nouveau partenaire Solution Extension (SolEx)

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis ® (TSX :KXS), le principal fournisseur de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, accueille son tout nouveau partenaire Solution Extension (SolEx), PredictHQ, la société spécialisée dans l'intelligence prédictive de la demande, disposant de l'écosystème de partenaires de Kinaxis. Dans le cadre de cette nouvelle intégration, les clients de Kinaxis auront désormais accès au flux de données événementielles le plus important et le plus intelligent, afin d'améliorer la prévision de la demande, la visibilité des événements, la tarification dynamique, la gestion des stocks, l'optimisation des livraisons et bien plus encore. La plateforme basée sur l’IA de PredictHQ permet aux entreprises de prendre des décisions plus éclairées en prédisant la demande future concernant les événements locaux.

« Maintenant, plus que jamais, le suivi et la visibilité des changements soudains de la demande sont cruciaux pour les entreprises cherchant à se différencier et à satisfaire les consommateurs », a déclaré Campbell Brown, PDG de PredictHQ. « Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'être un partenaire Solution Extension important de Kinaxis et nous avons hâte de rendre la prédiction ainsi que la réponse à la demande changeante des clients induite par des événements, faciles, fiables et évolutives. »

Kinaxis fournit à ses clients une solution d'intégration unique permettant la création, le traitement et l'exécution de flux de travail d'intégration de données. PredictHQ suit 19 catégories d'événements à travers quatre types d'événements ; il s'agit notamment du sport, des festivals, de la politique, des jours fériés, des conditions météorologiques extrêmes, des retards d'avions, et bien plus encore. Cela aidera davantage les clients à mieux planifier et à réagir plus promptement face aux problèmes.

Conrad Mandala, vice-président principal de l'organisation mondiale des partenaires chez Kinaxis, a déclaré : « Nous sommes fiers de disposer de nombreuses bases de données très précieuses et sécurisées pour nos clients. Nous sommes ravis de continuer à servir les marques internationales avec lesquelles nous travaillons en leur offrant les dernières avancées en matière de données intelligentes en accueillant PredictHQ dans notre programme de partenariat. »

Le programme Kinaxis PartnerLink, qui comprend des intégrateurs de systèmes, des partenaires Cloud, des partenaires SolEx et des revendeurs à valeur ajoutée, constitue un écosystème robuste d'organisations croyant fermement que l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout est un moyen d'accélérer la transformation stratégique et d'optimiser les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Pour en savoir plus sur Kinaxis et ses partenaires, rendez-vous sur kinaxis.com/partners.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est un leader mondial de la gestion moderne de la chaîne d'approvisionnement. Nous servons les chaînes d'approvisionnement et les personnes qui les gèrent au service de l'humanité. Des marques mondiales renommées font confiance à notre logiciel pour fournir la souplesse et la prévisibilité nécessaires pour se diriger dans la situation actuelle de volatilité et de bouleversement. Nous combinons notre technique brevetée d'exécution simultanée avec une approche de l’IA centrée sur l’humain pour permettre aux entreprises de toutes tailles d’organiser leur réseau de chaîne d'approvisionnement de bout en bout, depuis la planification stratégique pluriannuelle jusqu’à l’exécution à la seconde près et la livraison au dernier kilomètre. Pour plus d'actualités et d'informations, rendez-vous sur le site kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de PredictHQ

PredictHQ est le pionnier de l'intelligence prédictive de la demande, améliorant la planification de la demande basée sur l'IA en supprimant les angles morts de l'entreprise causés par la volatilité de la demande liée à des événements externes. PredictHQ permet aux entreprises de maîtriser la prévisibilité afin d'optimiser les stocks, le personnel, la tarification et le marketing pour tirer parti des événements locaux en temps réel. La combinaison unique de PredictHQ de données d'événements qualitatifs, de modèles d'IA supérieurs et d'une infrastructure adaptative génère des décisions commerciales plus avisées en allant au-delà des événements locaux pour aider les chefs d'entreprise à prédire l'imprévisible : POURQUOI chaque événement leur importe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur predicthq.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.