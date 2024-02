HistoSonics obtient une participation clé au programme britannique consacré aux innovations médicales

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics®, (www.histosonics.com), le fabricant du système Edison® et des nouvelles plateformes de thérapie par histotripsie, annonce aujourd'hui que le système Edison de la société a été sélectionné pour participer à un programme récemment créé au Royaume-Uni. Baptisé Innovative Devices Access Pathway (IDAP) Pilot Program, le programme est conçu pour accélérer le développement de dispositifs médicaux rentables et leur intégration sur le marché britannique. Les candidatures pour l’une des huit places disponibles dans ce programme britannique très convoité ont commencé en 2023 et étaient ouvertes aux développeurs commerciaux et non commerciaux britanniques et internationaux avec de nouvelles solutions technologiques de santé.

Le programme pilote IDAP a été conçu et développé par un partenariat entre le Department of Health and Social Care, la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), le National Institute for Health and Care Excellence (NICE), NHS England, Health Technology Wales, et Scottish Health Technology Group afin de tester la voie IDAP et d’accélérer l’incorporation de nouvelles technologies médicales qui ont démontré le potentiel de réponse pertinente aux principales préoccupations, actuelles et futures, du Royaume-Uni en matière de soins de santé. Le système Edison par histotripsie a été évalué en fonction de quatre critères d’admissibilité distincts qui étaient exigés des candidats au programme IDAP. Les candidats devaient avoir satisfait aux critères suivants pour être pris en considération dans le cadre du programme pilote IDAP : 1) la technologie répond à une condition mortelle ou gravement débilitante et à un important besoin médical ; 2) la technologie est innovante et transformatrice ; 3) la technologie fournira des avantages à l’échelle de tout le système ; et 4) la technologie aide clairement à répondre à l’une des missions de soins de santé de l'initiative britannique Life Sciences Vision. En plus de satisfaire aux critères d’admissibilité, le programme IDAP a recruté des experts dans la présélection et la sélection des huit dispositifs médicaux novateurs et transformateurs qui ont finalement été choisis pour participer.

« Être sélectionnés pour le programme IDAP est la validation de la pertinence des travaux de notre équipe, qui changent la vie des patients atteints de conditions mortelles, à commencer par le foie, les reins et bientôt le pancréas. Les critères du programme pilote IDAP sont en parfaite adéquation avec l'objectif de notre entreprise de fournir l'accès à des traitements innovants et non invasifs à toutes les personnes susceptibles de bénéficier des avantages uniques de l'histotripsie dans divers systèmes de santé », déclare Mike Blue, CEO et président, Histosonics. « Notre expérience dans la conduite d’essais cliniques au Royaume-Uni nous a fourni à la fois les résultats cliniques et les expériences des patients qui répondent aux critères rigoureux fixés par la MHRA, et nous sommes heureux de poursuivre les progrès que nous avons réalisés dans l’établissement des avantages de l’histotripsie pour les patients à travers le Royaume-Uni », poursuit Blue.

La science de l’histotripsie utilise l'énergie sonore focalisée pour produire une cavitation acoustique contrôlée qui détruit mécaniquement et liquéfie les tissus ciblés, y compris les tumeurs, aux niveaux subcellulaires. Le système Edison de HistoSonics utilise une technologie exclusive et une imagerie avancée pour fournir des traitements d’histotripsie personnalisés et non invasifs, de manière précise et contrôlée. La société estime que le nouveau mécanisme d’action de sa technologie propriétaire peut offrir des avantages significatifs aux patients, y compris la capacité de la zone de traitement à récupérer et à résorber rapidement. De manière unique, la plateforme HistoSonics offre également aux médecins la possibilité de surveiller la destruction des tissus sous une visualisation et un contrôle continus en temps réel, contrairement à toute modalité qui existe aujourd’hui.

Le système Edison est indiqué pour la destruction non invasive des tumeurs du foie, y compris les tumeurs non résécables, à l'aide d'un processus mécanique et non thermique d'ultrasons focalisés.

À propos de HistoSonics

HistoSonics est une entreprise privée de dispositifs médicaux qui développe une plateforme non invasive et une thérapie exclusive par faisceau sonique utilisant la science de l'histotripsie, un nouveau mécanisme d'action qui utilise des ultrasons focalisés pour détruire de manière mécanique et liquéfier les tissus indésirables et les tumeurs. La société se concentre actuellement sur la commercialisation de son système Edison aux États-Unis et dans d'autres marchés pour le traitement du foie, tout en élargissant les applications d'histotripsie à d'autres organes, notamment les reins et le pancréas. Les bureaux de HistoSonics sont situés à Ann Arbor, dans le Michigan, et à Minneapolis, dans le Minnesota.

Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.histosonics.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.