Itron 推出新品牌形象，預示著電網邊緣智能的新紀元

華盛頓州，利伯蒂湖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Itron, Inc.（NASDAQ：ITRI），一家致力於創新公共事業和城市管理能源與水資源新方式的公司，今日宣布了一個新的品牌形象，反映了公司的進化和進入一個提供增強智能以創造一個更加資源充裕世界的新時代。這個新的品牌形象體現了Itron致力於創建新效率、連接社區、鼓勵可持續性和增加資源豐富性的承諾。

「Itron站在迅速變化的世界前沿，面對能源和水資源稀缺、需求不斷攀升以及推動能源轉型的挑戰比以往任何時候都更加迫切，」Itron的總裁兼首席執行官 Tom Deitrich表示。「我們的新品牌形象既彰顯我們的歷史，也展現了我們所轉變成的公司形象，同時證明了我們在行業中的領導地位以及我們致力於理解和解決客戶不斷變化需求的熱忱。」

作為工業互聯網（IIoT）領域的證明過的領導者，擁有在能源、水和智慧城市領域之一的最大連接平台和安裝基礎，Itron正在提供更多智能於電網邊緣，推動向更乾淨能源和水資源交付的平穩過渡，同時改變電網運營商面對關鍵挑戰的方式。Itron創造了城市與公共事業單位協同工作的新途徑，使他們能以成本有效的方式利用相同的智慧電網邊緣基礎設施來提供多種服務和應用，透過一個可靠、有韌性的網絡服務所有利益相關方。

這一新的品牌形象對於Itron來說是一個戰略性的舉措，隨著公司擴大其產品和服務範圍，這一形象向市場傳達了公司在數個關鍵焦點領域的演進和成長：

電力 ：在電網邊緣提高可見性和控制能力。提升公共事業和城市客戶的能源效率和成本節省，並促進向低碳能源、電動車以及更穩健、有韌性和可靠的電網的過渡。

：在電網邊緣提高可見性和控制能力。提升公共事業和城市客戶的能源效率和成本節省，並促進向低碳能源、電動車以及更穩健、有韌性和可靠的電網的過渡。 水資源 ：保護水資源供應，尋找漏洞，減少浪費，提高安全性。

：保護水資源供應，尋找漏洞，減少浪費，提高安全性。 智慧城市 ：連接、保護並開啟無限可能，打造更可持續、繁榮的社區。

：連接、保護並開啟無限可能，打造更可持續、繁榮的社區。 天然氣 ：確保天然氣輸送系統的安全性和完整性，同時從同一系統中獲得比以往更多的見解。

：確保天然氣輸送系統的安全性和完整性，同時從同一系統中獲得比以往更多的見解。 可持續性：留下負責任的能源和水資源管理的遺產，減少Itron及其客戶的碳足跡。

在品牌形象的新風貌中，Itron推出了一個更加現代化的商標，特點是更精簡的字型、更挺拔的設計、更新穎的線條以及更飽滿、更深邃的色彩。從「O」字母散發出的光芒象徵著Itron在業界的領導地位和引領未來之路的能力。

「在Itron，我們是推動正面改變的催化劑，提供智能、安全和可靠的解決方案來供電於家庭、確保乾淨水源的供應，並為街道帶來照明和安全，從而開創一個更明亮、更可持續的未來，」Itron的全球營銷、ESG與公共事務副總裁Marina Donovan說。「我們的新品牌形象不僅反映了我們在邊緣智能方面的產品，也預示著Itron邁入新紀元。」

欲進一步瞭解Itron新品牌形象的細節，敬請查閱Itron新聞資料包，該資料包包括品牌指南、商標文件及最新的資料表格，並觀賞品牌歷程影片 。此外，歡迎於2024年2月27日至29日，在DISTRIBUTECH International展覽會上，前往攤位#2200參觀Itron，屆時新品牌將全面展示。

關於Itron

Itron 在能源、水資源、智慧城市、工業互聯網（IIoT）和智能基礎設施服務領域內，已證明是全球的領導者。我們為公共事業、城市和整個社會搭建創新系統，創造出新的效率，建立社區連結，倡導資源保護，並增進資源的有效利用。通過保護我們今日及未來的珍貴自然資源，我們致力於提升全球人口的生活品質。與我們同行：www.itron.com .

Itron ® 是Itron, Inc.的註冊商標。所有協力廠商商標均為其各自所有者的財產，除非明確聲明，否則任何在本文中的使用均不意味著Itron與協力廠商之間存在任何關係。

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