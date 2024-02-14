Kinaxis欢迎新的解决方案扩展合作伙伴PredictHQ

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的供应链管理解决方案提供商 Kinaxis ® (TSX:KXS)欢迎其最新的解决方案扩展(SolEx)合作伙伴、预测性需求智能公司 PredictHQ 加入Kinaxis合作伙伴生态系统。作为新集成的一部分，Kinaxis客户现在可以访问最大、最智能的事件数据流，以帮助改进需求预测、事件可见性、动态定价、库存管理、交付优化等。PredictHQ的人工智能平台通过从本地事件预测未来需求，帮助企业做出更明智的决策。

PredictHQ首席执行官Campbell Brown表示 ：“如今，对于希望脱颖而出和满足消费者超高期望的公司来说，跟踪和洞察需求的突然变化比以往任何时候都更为重要。我们非常高兴能成为Kinaxis重要的解决方案扩展合作伙伴，对于由事件引起的不断变化的客户需求，我们期待着能够使预测和响应变得简单、可靠和可扩展。”

Kinaxis为客户提供了单一的集成解决方案，可用于编写、处理和执行数据集成工作流。PredictHQ可跟踪四种事件类型的19个事件类别，包括体育、节日、政治、公共节假日、恶劣天气、机场延误等，这将进一步帮助客户更好地制定计划，并更快地对干扰做出反应。

Kinaxis全球合作伙伴组织高级副总裁Conrad Mandala表示 ：“我们为拥有众多对客户极具价值且安全的数据源而感到自豪。我们非常高兴地欢迎PredictHQ加入我们的合作伙伴计划，继续为与我们合作的全球品牌提供智能数据方面的最新进展。”

Kinaxis PartnerLink计划（包括系统集成商、云合作伙伴、SolEx合作伙伴和增值经销商）是一个强大的生态系统，其成员组织均坚信端到端供应链协调是加速战略转型和优化全球供应链的有力手段。

如需了解有关Kinaxis及其合作伙伴的更多信息，请访问kinaxis.com/partners。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链管理领域的全球领导者。我们为供应链和管理供应链的人员服务，为人类谋福祉。我们的软件深受全球知名品牌的信赖，可提供驾驭当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。我们将获得专利的并发技术与以人为本的人工智能方法相结合，使各种规模的企业都能协调其端到端的供应链网络，涵盖从多年战略规划到精确到秒的执行和最后一英里交付的方方面面。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn .

关于PredictHQ

PredictHQ是预测性需求智能的先驱，通过消除与外部事件相关的需求波动造成的业务盲点来加强人工智能驱动的需求规划。PredictHQ帮助企业 掌握可预测性 ，从而优化库存、人员配备、定价和营销，以充分利用实时本地事件。PredictHQ将预报级事件数据、卓越的人工智能模型和灵活的基础设施独特地结合在一起，超越“正在发生什么本地事件”的范畴，帮助企业领导者预测不可预知的事件：每个事件为何与他们息息相关，进而做出更明智的商业决策。如需了解更多信息，请访问 predicthq.com 。

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