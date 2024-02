Servië tekent met ATRC uit VAE om gebruik van Falcon AI-modellen aan te moedigen op WGS 2024

His Excellency Shahab Issa Abu Shahab, Director General of ATRC, Mihailo Jovanović, Minister of Information and Telecommunications of the Republic of Serbia and Dubravko Culibrk, Director of the Institute for AI Research and Development of Serbia signed a Memorandum of Understanding on the sidelines of the World Government Summit 2024. (Photo: AETOSWire)

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Abu Dhabi's Advanced Technology Research Council (ATRC) heeft een intentieverklaring (MoU) ondertekend met het ministerie van Informatie en Telecommunicatie van de Republiek Servië en het Servische Instituut voor AI-onderzoek en -ontwikkeling. Deze baanbrekende samenwerking is bedoeld om de technische expertise van ATRC en zijn dochterondernemingen in te zetten om kunstmatige intelligentie (AI) in de technologische infrastructuur van Servië in te voeren.

Onder de voorwaarden van de intentieverklaring gaat Servië de toepassing van de Falcon grote taalmodellen (LLM) van ATRC ondersteunen en samenwerkingsmogelijkheden met ATRC verkennen rond Falcon-oplossingen. Bovendien zullen beide entiteiten samenwerken om organisaties uit Servië aan te moedigen zich aan te sluiten bij de Falcon Foundation om het succes van open-source Falcon-modellen te bevorderen.

De intentieverklaring werd ondertekend door Zijne Excellentie Shahab Issa Abu Shahab, algemeen directeur van ATRC, Mihailo Jovanović, minister van Informatie en Telecommunicatie van de Republiek Servië, en Dubravko Culibrk, directeur van het Servische Instituut voor AI-onderzoek en -ontwikkeling, in de marge van de World Governments Summit 2024.

Zijne Excellentie Shahab Issa Abu Shahab, algemeen directeur van ATRC, toonde zich optimistisch over de alliantie: "AI is een krachtige katalysator voor innovatie en vooruitgang. De samenwerking tussen ATRC, het Servische ministerie van IT en het instituut voor AI-onderzoek en -ontwikkeling markeert een belangrijke mijlpaal nu we getuige zijn van een toenemende wereldwijde interesse in het gebruik van Falcon. Onze gedeelde toewijding aan de Falcon open-source modellen zorgt voor een dynamische en inclusieve aanpak om AI-capaciteiten wereldwijd te bevorderen."

Mihailo Jovanović, minister van Informatie en Telecommunicatie van de Republiek Servië, verklaarde: "We zetten een stap verder en met de expertise van de Advanced Technology Research Council (ATRC) kunnen we nu de Falcon open source-modellen gebruiken en toepassen voor de ontwikkeling van AI in Servië. Deze actie stelt ons in staat om moderniseringsprojecten binnen het Servië 2027-programma verder door te voeren en de positie van Servië als technologisch en digitaal leider in de regio Zuidoost-Europa te versterken."

Dubravko Culibrk, directeur van het Servische instituut voor AI-onderzoek en -ontwikkeling, zei verder: "We zijn verheugd om deze transformatieve weg in te slaan samen met ATRC. Door Falcon open-source modellen over de hele linie te integreren, willen we doorbraken in AI-onderzoek en -ontwikkeling stimuleren. Samenwerkingsverbanden met regeringen wereldwijd zijn cruciaal voor het creëren van een omgeving waarin innovatie floreert en AI een drijvende kracht voor positieve verandering wordt."

De Falcon LLM's zijn een familie van krachtige, open-source grote taalmodellen ontwikkeld door het Technology Innovation Institute, de toegepaste onderzoekstak van ATRC.

Het partnerschap markeert een belangrijke mijlpaal in het exporteren van Falcon's capaciteiten op landenniveau buiten het Midden-Oosten en legt de basis voor wereldwijde samenwerkingsinitiatieven die de toekomst van technologische innovatie vorm zullen geven.

Bron: AETOSWire

