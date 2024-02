MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics ®, (www.histosonics.com), de fabrikant van de Ediso® System en nieuwe histotripsy therapieplatforms, kondigde vandaag aan dat het Edison System van het bedrijf is geselecteerd om deel te nemen aan het onlangs opgerichte Innovative Devices Access Pathway (IDAP) pilotprogramma in het Verenigd Koninkrijk. Het programma is opgezet om de ontwikkeling van kosteneffectieve medische hulpmiddelen en hun invoering in de Britse markt te versnellen. Aanvragen om mee te dingen naar een van de 8 beschikbare plaatsen in het zeer gewilde Britse programma begonnen in 2023 en stonden open voor Britse en internationale commerciële en niet-commerciële ontwikkelaars met nieuwe technologische oplossingen in de gezondheidszorg.

