Itron onthult nieuwe merkidentiteit en luidt nieuw tijdperk van Grid Edge Intelligence in

Itron's new brand identity reflect the company’s evolution and a new era of delivering enhanced intelligence to create a more resourceful world.

LIBERTY LAKE, Wash.--(BUSINESS WIRE)--Itron, Inc. (NASDAQ: ITRI), dat nieuwe manieren innoveert voor nutsbedrijven en steden om energie en water te beheren, heeft vandaag een nieuwe merkidentiteit aangekondigd die de evolutie van het bedrijf weerspiegelt en een nieuw tijdperk inluidt van het leveren van verbeterde informatie om te zorgen voor een vindingrijkere wereld. De nieuwe merkidentiteit weerspiegelt Itrons toewijding aan het creëren van nieuwe efficiëntie, het verbinden van gemeenschappen, het aanmoedigen van duurzaamheid en het vergroten van de vindingrijkheid.

“Itron loopt voorop in een snel veranderende wereld waar de uitdagingen van energie- en waterschaarste, escalerende vraag en het mogelijk maken van de energietransitie urgenter zijn dan ooit,” aldus Tom Deitrich, president en CEO van Itron. “Onze nieuwe merkidentiteit eert onze geschiedenis en weerspiegelt het bedrijf dat we zijn geworden, terwijl we ons leiderschap in de sector en onze toewijding aan het begrijpen en oplossen van de veranderende behoeften van onze klanten tonen.”

Als bewezen leider van het Industrial Internet of Things (IIoT) met een van de grootste verbonden platforms en geïnstalleerde bases in de sectoren voor energie, water en slimme steden, zorgt Itron voor meer informatie aan de 'grid edge' en zorgt het voor een soepelere overgang naar schonere energie en watervoorziening, terwijl tegelijkertijd de wijze waarop netbeheerders kritieke uitdagingen aanpakken getransformeerd wordt. Itron bedenkt nieuwe manieren waarop steden en nutsbedrijven kunnen samenwerken, zodat ze op kosteneffectieve wijze gebruik kunnen maken van dezelfde intelligente grid edge-infrastructuur om meerdere diensten en applicaties te leveren op een betrouwbaar, veerkrachtig netwerk dat alle belanghebbenden kan bedienen.

Deze nieuwe merkidentiteit dient als een strategische zet voor Itron nu het bedrijf zijn aanbod uitbreidt, waarmee het de markt op de hoogte brengt van zijn evolutie en groei op verschillende belangrijke aandachtsgebieden:

Electriciteit : mogelijk maken van verbeterde zichtbaarheid en controle aan de 'grid edge'. Vergroten van de energie-efficiëntie en kostenbesparingen van nuts- en stadsklanten, en mogelijk maken van de transitie naar koolstofarme energie, elektrische voertuigen en een robuuster, veerkrachtiger en betrouwbaarder elektriciteitsnet.

: mogelijk maken van verbeterde zichtbaarheid en controle aan de 'grid edge'. Vergroten van de energie-efficiëntie en kostenbesparingen van nuts- en stadsklanten, en mogelijk maken van de transitie naar koolstofarme energie, elektrische voertuigen en een robuuster, veerkrachtiger en betrouwbaarder elektriciteitsnet. Water : veiligstellen van de watervoorziening, opsporen van lekken, verminderen van afval en verbeteren van de veiligheid.

: veiligstellen van de watervoorziening, opsporen van lekken, verminderen van afval en verbeteren van de veiligheid. Slimme steden : verbinden, beschermen en ontsluiten van eindeloze mogelijkheden voor duurzamere, bloeiende gemeenschappen.

: verbinden, beschermen en ontsluiten van eindeloze mogelijkheden voor duurzamere, bloeiende gemeenschappen. Gas : waarborgen van de veiligheid en integriteit in het aardgasleveringssysteem, terwijl tegelijk meer inzichten uit datzelfde systeem dan ooit tevoren ontsloten worden.

: waarborgen van de veiligheid en integriteit in het aardgasleveringssysteem, terwijl tegelijk meer inzichten uit datzelfde systeem dan ooit tevoren ontsloten worden. Duurzaamheid: een erfgoed van verantwoord energie- en waterbeheer achterlaten en de koolstofvoetafdruk van zowel Itron als zijn klanten verkleinen.

Als onderdeel van de vernieuwde merkidentiteit introduceert Itron een moderner logo met een slanker lettertype, een rechtopstaander ontwerp, modernere lijnen en rijkere, diepere kleuren. De lichtstraal die uit de ‘O’ schijnt, symboliseert het leiderschap van Itron en het vermogen om de weg voorwaarts voor de industrie te verlichten.

"Bij Itron zijn we een katalysator voor positieve verandering, door het leveren van intelligente, veilige en betrouwbare oplossingen die huizen van stroom voorzien, de levering van schoon water garanderen en bijdragen aan goed verlichte en veiligere straten, waardoor een mooiere, duurzamere toekomst mogelijk wordt,” aldus Marina Donovan, Vice President Global Marketing, ESG & Public Affairs van Itron. “Onze nieuwe merkidentiteit weerspiegelt en projecteert ons edge intelligence-aanbod en een nieuw tijdperk voor Itron.”

Voor meer details over de nieuwe merkidentiteit van Itron kunt u de Itron-persmap raadplegen, met merkrichtlijnen, logobestanden en bijgewerkte factsheet, en de video over de merkgeschiedenis bekijken. Bezoek Itron ook op DISTRIBUTECH International, op 27-29 februari 2024, in stand #2200 waar het nieuwe merk te zien zal zijn.

Over Itron

Itron is een bewezen wereldleider op het gebied van energie, water, slimme steden, IIoT en intelligente infrastructuurdiensten. Voor nutsbedrijven, steden en de samenleving bouwen we innovatieve systemen, creëren we nieuwe efficiëntie, verbinden we gemeenschappen, stimuleren we natuurbehoud en vergroten we de vindingrijkheid. Door onze onschatbare natuurlijke hulpbronnen vandaag en morgen veilig te stellen, verbeteren we de levenskwaliteit van mensen over de hele wereld. Bezoek ons op www.itron.com.

Itron® is een geregistreerd handelsmerk van Itron, Inc. Alle handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en elk gebruik hierin suggereert of impliceert geen enkele relatie tussen Itron en de derde partij, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

