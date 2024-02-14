HistoSonics獲選參加英國政府新成立之創新計畫

明尼亞波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- HistoSonics® (www.histosonics.com) 是Edison®系統和新型組織剝離療法平台的製造商。該公司今天宣布其Edison系統已獲選參加英國政府新成立的創新設備訪問途徑 (IDAP) 試點計畫。IDAP試點計畫旨在加速開發具成本效益的醫療設備，並將這些設備與英國市場整合。這項英國醫療計畫在2023年初啟動，開放八個名額供英國及國際新型醫療保健技術解決方案的商業及非商業開發者參與，申請人數眾多，競爭十分激烈。

IDAP試點計畫由英國衛生及社會關懷部 (Department of Health and Social Care)、 藥品和醫療產品監管署 (MHRA)、國家健康與護理成效研究所 (NICE)、英國國民健康保險 (NHS England)、威爾斯健康技術 (Health Technology Wales) 與蘇格蘭健康技術集團 (Scottish Health Technology Group) 間的一份合作關係規劃開發，測試IDAP途徑並加速整合新型醫療技術，這些技術經驗證確有潛力為英國目前與未來的首要醫療保健問題提出具有實際效益的解決辦法。IDAP試點計畫從四個面向評估申請者是否合於資格，Edison組織剝離系統通過了這些考驗。申請者必須符合下列要求才有機會參加IDAP試點計畫：1) 其技術可解決危及生命或令患者嚴重孱弱的疾病，且有大量患者需求；2) 其技術具備創新性與變革性；3) 其技術可帶來系統性的效益；以及 4) 其技術對解決下列生命科學願景的醫療保健使命有顯著作用。除了上列資格要求外，IDAP試點計畫還邀請病患專家參與入圍和決選名單的篩擇工作，以決定最終勝出的八種創新和變革性醫療設備。

「我們的團隊目標，是為罹患可威脅生命病症之患者的生活帶來實質轉變，這包括肝臟、腎臟、以及即將展開研究的胰臟疾病。獲選參加IDAP試點計畫是對這個目標的一大認可。IDAP試點計畫訂定的標準完全與本公司的目標一致，也就是提供非侵入性創新療法給任何可受益於組織剝離療法對人體多種健康系統之特殊效益的患者使用」HistoSonics執行長暨總裁Mike Blue表示，「我們在英國進行的臨床試驗已提供我們足以通過MHRA訂立之嚴格標準所需的臨床結果與患者體驗。我們期待繼續推進既有成果，讓英國的患者可從組織剝離療法獲益。」Blue補充道。

組織剝離療法聚焦聲能以產生受控制的聲振空化，用以機械式破壞及液化鎖定組織（包括亞細胞層級的腫瘤）。HistoSonics的Edison系統運用專有技術和先進影像技術，提供可精準控制的個人化、非侵入性組織剝離治療。該公司相信其專有技術的新作用可顯著嘉惠患者，包括提升治療部位快速恢復和吸收的能力。HistoSonics平台另一項更獨特的功能，是讓醫生透過連續即時的可視觀察與控制，監測組織破壞情形，目前既有的其他任何設備都還無法做到這一點。

Edison系統使用聚焦超音波，以非熱型機械過程對肝臟腫瘤（包括不可切除的肝臟腫瘤）進行非侵入性破壞。

HistoSonics 公司概覽

HistoSonics是一家私人醫療器材公司，利用組織剝離術開發非侵入性平台和專有聲束療法。組織剝離術是一種新型技術，利用聚焦超音波以機械方式破壞和液化欲消除的多餘組織和腫瘤。該公司目前的工作重心是在美國和部分全球市場將其用於肝臟治療的Edison系統商業化，同時擴大應用組織剝離術於腎臟、胰臟等其他器官。HistoSonics在密西根州安娜堡和明尼蘇達州明尼亞波里斯設有辦事處。

更多資訊請瀏覽： www.histosonics.com/

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