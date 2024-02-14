ETT | iByond™與Capstone簽署價值8.88億美元的合約，為保險業提供全球數位化轉型服務

佛羅里達州棕櫚灘--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Economic Transformation Technologies 「ETT | iByond™ 」 (ETT)與Capstone Management Group（簡稱「Capstone」或「公司」）簽署了一份為期五年的軟體服務和授權合約（簡稱「協議」），合約期內價值8.88億美元。此次合作旨在透過尖端的數位化轉型解決方案徹底改變保險產業。

ETT | iByond™是一家為全球各行各業提供智慧平台即服務(iPaaS)作業系統的供應商。該平台透過順暢升級傳統系統提供競爭優勢，不僅無需「更新和替換」，而且適用於任何產業，為企業節省數十億美元，同時利用先進的人工智慧(AI)促成技術現代化。該平台達成了跨產業的數位化轉型和創新速度。

Capstone是一家管理顧問和控股公司，在保險和再保險產業的各個領域擁有多元化資產。Capstone創辦人在保險和再保險業擁有90多年的經驗，在1974年《雇員退休收入保障法案》(ERISA)頒布後，他們在為大型企業建立自籌資金的醫療保健計畫方面發揮了奠基作用。隨著Capstone協議的簽署，ETT現在將把其顛覆性技術套裝帶入保險和再保險產業。Capstone Management Group與ETT | iByond™之間的合作代表保險業創新向前邁出了一大步。

利用ETT | iByond的「Intelligence Beyond」平台，Capstone可以提高效率和資料相互操作性，並利用人工智慧、機器學習和資料分析來改變風險評估和核保。這些改進提高了價格準確性、可預測性和處理時的延遲。憑藉Capstone在保險和醫療保健解決方案方面的專長，以及該專長與ETT | iByond平台的整合，客戶可以期待訂製型多方位風險解決方案。ETT | iByond™提高了效率和資料相互操作性，這對保險產業至關重要。鑑於人工智慧、機器學習和資料分析對風險評估和核保流程的變革性影響，這一點尤為重要。ETT | iByond的平台有助於購併過程中的整合。Capstone可利用尖端的人工智慧物聯網(AIOT)感測器技術獲得即時資料洞察力，從而做出更明智的決策。憑藉Capstone在保險和醫療保健解決方案方面的專長，以及該專長與ETT | iByond平台的整合，客戶可以期待訂製型多方位風險解決方案。

2021年的全球再保險市場估值為4987億美元，預計到2031年將達到13,443億美元，2022年至2031年的年複合成長率為10.8%。

ETT | iByond™董事長兼執行長Christopher Condon強調了此次合作為投資人和客戶帶來的巨大價值，他表示：「我們與Capstone Management Group的合作代表一個關鍵時刻，我們將以前瞻性的創新思維徹底改變保險產業，並強化營運以更好地服務於我們的利害關係人。」

同樣，Capstone Management Group執行長Nino Pedrini也強調了雙方合作的相乘效應，他說：「在Capstone，我們致力於為客戶達成最佳的結果。我們做了大量的盡職調查，然後選擇了ETT | iByond的平台，這樣我們就可以提供無與倫比的數位解決方案和先進程度首屈一指的人工智慧資料引擎，以滿足保險產業不斷發展的需求。」

這份價值8.88億美元的合約是對保險業未來的重大投資，代表全球範圍內大膽的數位化轉型。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.ettworld.com或www.capstonemg.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。