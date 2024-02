Andersen breidt armslag van globale waarderingspraktijk uit om 16 Europese landen toe te voegen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--ld Amper enkele maanden na de aankondiging van haar globale waarderingspraktijk, heeft Andersen, het snelst groeiende, onafhankelijke bedrijf voor multidisciplinaire professionele services ter wereld, haar waarderingsdekking uitgebreid naar meer dan 16 landen in Europa. De voorbije 12 maanden alleen al werden 14 nieuwe groepen in Europa toegevoegd.

Het globale waarderingsteam van Andersen werkt met bedrijven, fondsen, vermogende particulieren en family offices om waarderingen van handelsactiviteiten, materiële en immateriële activa en complexe effecten voor belasting, financiële rapportage en transactieadviesdoeleinden te bieden. De klanten van Andersen overspannen een groot aantal sectoren met diverse waarderingsbehoeften over de hele aardbol.

“Waardering is een belangrijk groeigebied voor Andersen, en Europa is een van onze snelst groeiende regio's nu we onze globale waarderingspraktijk uitbreiden om onze klanten te dienen, waar zij ook hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren,” zegt Mark L. Vorsatz, algemeen directeur en CEO van Andersen.

De strategische ontwikkeling van het waarderingsplatform van Andersen begon met de toevoeging van waarderingscapaciteiten in Roemenië in 2022 en in het Verenigd Koninkrijk begin 2023. Vorige najaar lanceerde Andersen haar globale waarderingspraktijk formeel, met de bedoeling binnen de komende twee jaar tot de Top 5 waarderingsbedrijven van de wereld te behoren.

“Onze uitbreiding van het Andersen platform binnen Europa weerspiegelt de groeiende behoeften van onze klanten aan uitstekende, onafhankelijke waarderingsmiddelen, waar zij hun bedrijfsactiviteiten ook uitvoeren,” zegt Sid Luckenbach, algemeen directeur van de globale waarderingspraktijk van Andersen. “Onze beoordelingsdeskundigen zijn onafhankelijk en zorgen voor diepe sectorervaring en een gedeeld engagement voor uitmuntendheid.”

Andersen bezit nu omvattende waarderingscapaciteiten binnen de hele Europese regio via samenwerkingsovereenkomsten met kwaliteitsvolle teams en de recente toevoeging van belangrijke personen overal ter wereld. De recentste Europese toevoegingen aan de globale waarderingspraktijk van Andersen omvatten:

Encon Consulting (Albanië) – Encon Consulting werkt nauw samen met klanten om een ruim spectrum waarderingsservices te bieden, waaronder bedrijfsstrategie, vastgoed, marktonderzoek, haalbaarheidsstudies, en volledige bedrijfswaarderingen.

WIZEN (Estland) – WIZEN, een onafhankelijk adviesbureau voor bedrijven, werkt met kleine en middelgrote ondernemingen om waardebeoordeling, fusies en overnames, financiële due diligence, kapitaalverhoging en strategische verkoopvoorbereiding en beheersservices te verstrekken.

Neuvoa (Finland) – Neuvoa Advisors is actief vanuit Helsinki en levert een set waarderingsservices voor fusies en overnames, structurele akkoorden en eigenaarsovereenkomsten, kapitaalschikkingen en financiering, en due diligence.

Sorgem Evaluation (Frankrijk) – Sorgem Evaluation werkt nauw samen met klanten binnen uiteenlopende sectoren, waaronder luxeartikelen en consumentengoederen, onderwijs, financiële diensten en vastgoed, gezondheidszorg, transport, media en telecommunicatie .

American Appraisal (Griekenland) – American Appraisal (Hellas) Limited is gevestigd in Athene. Het bedrijf is gespecialiseerd in waardering, vastgoedadvies en oplossingen voor fondsenactivabeheer voor klanten in Grikenland, Cyprus en de regio van de Balkan.

NTC (Hongarije) – NTC is gevestigd in Budapest en specialiseert zich in financiële en boekhoudkundige consulting, maar ook in waardering.

Kontakt (IJsland) – Kontakt is een bedrijfsfinanciering- en M&A-adviseur gevestigd in Reykjavík die eigenaars van privébedrijven en investeerders onafhankelijk en onpartijdig advies voor hun groei- en exitstrategieën verstrekt.

Andersen in Italy (Italië) – Cesare Conti, voormalige Managing Partner van Conti & Partners, vervoegde Andersen als partner in Milaan en bracht een team ervaren deskundigen met zich mee. Deze nieuwe praktijkgroep, aangeduid als Corporate Finance Advisory, staat in voor bedrijfs- en vastgoedwaardering, M&A-advies, dealstructuur en due diligence, schuldenadvies en diensten voor financieel risicobeheer.

Eiroeksperts (Letland) – Eiroeksperts biedt klanten een volledige waaier waarderingsservices, waaronder vastgoed, roerende goederen, bedrijfsactiva en immateriële activa.

Alliance Valuations (Litouwen) – Alliance Valuations is een bedrijf gevestigd in Vilnius dat instaat voor waardering van vastgoed, eigendom en bedrijven, waarbij ondernemingen in heel Litouwen een omvattend waarderingsondersteuning krijgen.

Collegium Advisors (Nederland) – Collegium is een onafhankelijke adviseur gevestigd in Rotterdam die instaat voor volledig advies wat betreft bedrijfsfinanciering en waardering voor klanten over de hele wereld.

Evercorp (Noorwegen) – Evercorp is gevestigd in Oslo en biedt een groot aantal waardering- en transactieservices, waaronder bedrijfs- en afdelingsverkoop, overnames, financiële modelvorming en financiële due diligence.

Andersen in Spain (Spanje) - Luis Martín Guirado en Daniel Anquela voegden zich bij het team van Andersens kantoor in Madrid om advies over bedrijfsfinanciën te geven op gebied van bedrijfswaarderingen, portfoliowaardering, waarderingen voor herstructureringen, maar ook advies bij onder andere conflicten en claims, en waarderingen van materiële en immateriële activa.

Swiss Economics (Zwitserland) – Swiss Economics is gevestigd in Zurich en staat in voor waarderingsservices voor klanten, waaronde cashflowanalyse, kosten voor kapitaalbeoordeling en impactkwantificatie.

“Belastingen, wetsaangelegenheden en waardering zijn complexe disciplines die we nu naadloos binnen de Europese regio en daarbuiten kunnen integreren,” voegt Andrea De Vecchi toe, de coregionale algemeen directeur van Andersen in Europa. “Onze deskundigen zorgen voor diepgaande kennis over het onderwerp en grondige juridische expertise, terwijl ze ook functieoverkoepelend en binnen diverse disciplines werken om te focussen op het totaalplaatje te focussen voor onze klanten.”

De globale waarderingspraktijk van Andersen is wereldwijd aanwezig in meer dan 25 landen in Noords-Amerika, Europa, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Azië.

