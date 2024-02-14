ETT | iByond™ 与 Capstone 签署价值 8.88 亿美元的合同，助力保险行业实现全球数字化转型

佛罗里达州棕榈滩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Economic Transformation Technologies“ETT | iByond™ ” (简称 ETT)已签订为期五年的软件服务和许可协议（简称“协议 ”) ，该协议合作方是 Capstone Management Group（简称“Capstone ” 和 “ 公司 ”) ，合同期内价值 8.88 亿美元。此次合作旨在通过尖端数字化转型解决方案彻底改变保险业。

ETT | iByond™ 是一家为全球各行业提供智能平台即服务 (iPaaS) 操作系统的提供商。该平台通过无缝升级遗留系统（无需“淘汰和更换”）来提供竞争优势，适用于任何行业，为企业节省数十亿美元，同时利用先进人工智能 (AI) 实现技术现代化。该平台可实现众多行业的数字化转型并加快创新速度。

Capstone 是一家管理咨询和控股公司，在保险和再保险行业的各个领域拥有多元化资产。 Capstone 创始人在保险和再保险领域拥有 90 多年的经验， ERISA 于1974 年通过后，他们在为大型企业建立自筹资金医疗保健计划方面发挥了基础性作用。根据 Capstone 协议，ETT 将为保险和再保险行业引入其颠覆性技术套件。 Capstone Management Group 与 ETT | iByond™ 的合作标志着保险业创新取得重大进展。

利用 ETT | iByond 的“Intelligence Beyond”平台，Capstone 可以提高效率和数据互操作性，并利用人工智能、机器学习和数据分析来改变风险评估和承保。这些进步完善了价格准确性、可预测性和处理延迟。凭借 Capstone 在保险和医疗保健解决方案方面的专业知识，加上与 ETT | iByond 平台的集成，客户可以获得多方位的定制风险解决方案。ETT | iByond™ 提高了对保险行业至关重要的效率和数据互操作性。鉴于人工智能、机器学习和数据分析对风险评估和承保流程的变革性影响，这些改善尤其重要。ETT | iByond 的平台促进并购过程中的整合。Capstone 可以利用尖端人工智能物联网 (AIOT) 传感器技术来获取实时数据洞察，从而实现更明智的决策。凭借 Capstone 在保险和医疗保健解决方案方面的专业知识，加上与 ETT | iByond 平台的集成，客户可以获得多方位的定制风险解决方案。

2021年全球再保险市场估值为 4987 亿美元，预计到 2031 年将达到1.3443万亿美元，2022 年至 2031 年复合年增长率为 10.8%。

ETT I iByond™ 董事长兼首席执行官 Christopher Condon 强调了此次合作为投资者和客户带来的巨大价值，他表示：“我们与 Capstone Management Group 的合作标志着关键时刻的到来，即通过前瞻性思维创新彻底改变保险业、改善运营，从而更好地服务我们的利益相关者。”

Capstone Management Group 首席执行官 Nino Pedrini 也强调了该合作伙伴关系的协同作用效应，他表示：“Capstone致力于为客户提供最佳结果。我们进行了大量的尽职调查，并选择了 ETT | iByond 的平台，由此我们可以提供无与伦比的数字解决方案和最先进的人工智能数据引擎，从而满足保险行业不断变化的需求。”

这份价值 8.88 亿美元的合同是对保险业未来的重大投资，体现全球范围内的大胆数字化转型。

有关更多信息，请访问www.ettworld.com或www.capstonemg.com 。

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