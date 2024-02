La gamma PURE ONE di Tineco si allarga: arriva il nuovo PURE ONE STATION

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Durante IFA 2023 Tineco, il brand di elettrodomestici smart, ha presentato al pubblico il suo PURE ONE STATION Pet, l’aspirapolvere OmniHub 4-in-1 in grado di offrire numerose funzioni per la pulizia della propria casa.

Ora, a distanza di pochi mesi, il brand presenta una nuova versione del dispositivo: PURE ONE STATION.

PURE ONE STATION Pet e PURE ONE STATION: efficienza e tecnologia

Come PURE ONE STATION Pet, anche la nuova versione dell’aspirapolvere Tineco viene venduto insieme al suo OmniHub, la stazione dove il dispositivo è in grado di pulirsi completamente e in autonomia e, ovviamente, di ricaricarsi.

Entrambi gli aspirapolvere sono dotati di un sistema di filtraggio HEPA a 5 stadi che filtra il 99,99% delle particelle di polvere, mentre la spazzola ZeroTangle è in grado di catturare efficacemente i peli di animali domestici senza aggrovigliarli, raccogliendo lo sporco in un serbatoio della capacità di 3 litri.

La serie PURE ONE presenta inoltre due tecnologie all’avanguardia: il sensore iLoop™, che adatta automaticamente la potenza di aspirazione allo sporco rilevato e la tecnologia offerta dalle Pouch Cells, le batterie al litio con celle “a sacchetto”, in grado di rivoluzionare la durata della batteria dell’aspirapolvere.

Amanti del pulito e tech lovers

Le due versioni del PURE ONE STATION sono in grado di soddisfare diverse tipologie di utenti: il nuovo PURE ONE STATION, ad esempio, è ottimo per chi è alla ricerca di un dispositivo che svolga le pulizie alla perfezione, permettendo ai proprietari di casa di risparmiare tempo. Inoltre, PURE ONE STATION ha un prezzo davvero competitivo (599 euro), che risponde a diverse esigenze e capacità di spesa. Il design bianco del nuovo dispositivo Tineco si differenzia dalla versione Pet, che invece resta nella colorazione viola.

PURE ONE STATION Pet è il dispositivo ideale per tutti coloro che amano personalizzare la propria esperienza di pulizia: l’aspirapolvere, infatti, guida l’utente tramite comando vocale e app dedicata, che monitora il corretto funzionamento e lo stato di avanzamento della pulizia. Inoltre, presenta un led molto dettagliato, in grado di fornire agli utenti le specifiche della pulizia in atto: per esempio, l’utente può scegliere la durata della sessione di autopulizia (30 secondi, 45 secondi o 60 secondi), mentre per il PURE ONE STATION la durata è di 50 secondi.

Prezzi e disponibilità

PURE ONE STATION è disponibile al prezzo di listino di 599 euro, mentre PURE ONE STATION Pet è acquistabile a 799 euro su Amazon.

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l'innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l'introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato - la serie FLOOR ONE - Tineco è diventata rapidamente un'azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.