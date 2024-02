BIOGENTS FIRMA UNA PARTNERSHIP ESCLUSIVA CON IL TOUR DE FRANCE E DIVENTA "PROTETTORE UFFICIALE"

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Biogents, pioniere nello sviluppo di trappole per zanzare innovative, scientificamente provate e sostenibili, annuncia la sua partnership esclusiva come fornitore ufficiale del Tour de France.

Biogents adotterà un approccio educativo e scientifico per sostenere la promozione delle sue soluzioni attraverso i suoi distributori esclusivi sul mercato consumer, SBM Life Science in Europa e SPG in Francia, ma anche con le autorità locali e i professionisti: hotel, ristoranti, ecc. In particolare, Biogents proteggerà i Fan Park delle città di partenza e arrivo di Firenze e Nizza, dando agli spettatori la possibilità di vivere questi momenti chiave del Tour de France senza gli inconvenienti legati alle zanzare tigre.

Durante il Tour de France, che si terrà dal 29 giugno al 21 luglio 2024, nel cuore della stagione delle zanzare tigre, Biogents ha pianificato una serie di campagne di sensibilizzazione e informazione sulle sue trappole, nonché attività all'interno dei punti vendita attraverso concorsi e sfide innovative per i rivenditori.

Con questa partnership, il Tour de France, un evento molto famoso e popolare che attira milioni di spettatori, vedrà le Fan Park di Firenze e Nizza trasformarsi in aree protette dalle zanzare grazie alle soluzioni Biogents. Come è già avvenuto per la Fan Zone di Tolosa durante la Coppa del Mondo di rugby del 2023.

"La partnership con il Tour de France è una fantastica opportunità per il team Biogents e i suoi distributori esclusivi SBM e SPG per essere il più vicino possibile al pubblico, alle autorità locali e ai professionisti e promuovere l'efficacia delle nostre trappole e il loro impatto positivo sulla salute! Inoltre, la tappa italiana di Cesenatico di quest'anno ci sta particolarmente a cuore, in quanto è il luogo in cui è stato condotto uno dei primi studi scientifici con le nostre trappole Biogents: una città che ci sta a cuore!" afferma Hugo Plan, Direttore di Biogents.

Christian Prudhomme, direttore del Tour de France, commenta: "Siamo lieti di accogliere un nuovo marchio tra i nostri partner nella grande famiglia del Tour de France! Le soluzioni Biogents verranno testate quest'anno in alcuni hotel che ospiteranno i corridori per garantire un ambiente più sereno, senza zanzare. Condividiamo un impegno comune verso la tutela della biodiversità per garantire un impatto positivo sul nostro ambiente, temi importanti per il grande pubblico e le comunità locali.»

Frutto di oltre 20 anni di ricerca scientifica, le soluzioni Biogents non solo sono rispettose dell'ambiente, ma sono anche molto efficaci nella lotta a lungo termine contro le zanzare più comuni come la zanzara tigre. Lo testimoniano oltre 400 pubblicazioni scientifiche e i numerosi clienti soddisfatti come il Soneva Resort alle Maldive, che ha visto ridurre l'invasione della zanzara tigre del 95% in sole 6 settimane, ripristinando al contempo la biodiversità.

Come funzionano i prodotti Biogents? Le trappole antizanzare Biogents sono prive di insetticidi e, a differenza di altre trappole, non hanno alcun impatto sugli insetti impollinatori come farfalle, coccinelle o api. Riproducono gli stimoli del corpo umano che attraggono le zanzare, ovvero i movimenti d'aria caratteristici di un corpo, l'odore della nostra pelle e il nostro respiro.

