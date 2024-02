Andersen expande alcance da prática de avaliação mundial para incluir 16 países europeus

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Poucos meses após anunciar sua prática de avaliação mundial, a Andersen, a empresa de serviços profissionais independentes e multidisciplinares com crescimento mais rápido no mundo, expandiu sua cobertura de avaliação para mais de 16 países em toda a Europa. Houve um acréscimo de 14 novos grupos na Europa apenas nos últimos 12 meses.

A equipe de avaliação mundial da Andersen trabalha com empresas, fundos, pessoas com alto patrimônio e escritórios familiares para fornecer avaliações de empresas, ativos tangíveis e intangíveis, além de títulos complexos para fins tributários, de relatórios financeiros e consultoria de transações. Os clientes da Andersen abrangem vários setores com diversas necessidades de avaliação ao redor do mundo.

"A avaliação é uma área significativa de crescimento para a Andersen, sendo a Europa uma de nossas regiões com crescimento mais rápido, à medida que expandimos nossa prática de avaliação mundial para servir nossos clientes onde quer que façam negócios", disse Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen.

O desenvolvimento estratégico da plataforma de avaliação da Andersen começou com a soma de capacidades de avaliação na Romênia em 2022 e no Reino Unido no início de 2023. A Andersen lançou formalmente sua prática de avaliação mundial no outono passado com a intenção de se tornar uma das cinco principais empresas de avaliação do mundo nos próximos dois anos.

"Nossa expansão da plataforma Andersen em toda a Europa reflete as crescentes necessidades de nossos clientes por melhores recursos de avaliação independentes, onde quer que façam negócios", disse Sid Luckenbach, Diretor Geral de Prática de Avaliação Mundial da Andersen. "Nossos profissionais de avaliação são independentes e trazem profunda experiência no setor e um compromisso compartilhado com a excelência."

A Andersen possui agora capacidades de avaliação abrangentes em toda a região europeia mediante acordos de cooperação com as melhores equipes e da recente adição de pessoas importantes em todo o mundo. As mais recentes adições europeias à prática de avaliação mundial da Andersen incluem:

Encon Consulting (Albânia) - A Encon Consulting trabalha em estreita cooperação com os clientes para oferecer uma ampla gama de serviços de avaliação, incluindo estratégia de negócios, imóveis, pesquisas de mercado, estudos de viabilidade e avaliações de negócios abrangentes.

WIZEN (Estônia) - WIZEN, uma empresa independente de consultoria empresarial, trabalha com pequenas e médias empresas para fornecer avaliação de valor, fusões e aquisições, diligência devida financeira, arrecadação de capital, além de serviços de preparação e gestão de vendas estratégicas.

Neuvoa (Finlândia) - Operando em Helsinque, a Neuvoa Advisors proporciona um conjunto de serviços de avaliação para fusões e aquisições, contratos estruturais e de propriedade, contratos de capital e financiamento e diligência devida.

Sorgem Evaluation (França) - A Sorgem Evaluation trabalha em estreita cooperação com clientes de diversos setores, incluindo luxo e bens de consumo, educação, serviços financeiros e imobiliário, saúde, transportes, mídia e telecomunicações. .

American Appraisal (Grécia) - Com sede em Atenas, a American Appraisal (Hellas) Limited é especializada em avaliação, consultoria imobiliária e soluções de gestão de ativos de fundos para clientes na Grécia, Chipre e região dos Balcãs.

NTC (Hungria) - Com sede em Budapeste, a NTC é especializada em consultoria financeira e contábil, bem como em avaliação.

Kontakt (Islândia) - A Kontakt é uma consultoria de finanças corporativas e fusões e aquisições com sede em Reykjavík, fornecendo a proprietários de empresas privadas e investidores assessoria independente e imparcial sobre suas estratégias de crescimento e saída.

Andersen in Italy (Itália) - Cesare Conti, Ex-Sócio-Diretor da Conti & Partners, se uniu à Andersen como sócio em Milão, trazendo consigo uma equipe de profissionais experientes. O novo grupo de prática, denominado Corporate Finance Advisory, oferece avaliação de negócios e imóveis, consultoria em fusões e aquisições, estrutura de negócios e diligência devida, consultoria de dívidas e serviços de gestão de risco financeiro.

Eiroeksperts (Letônia) - A Eiroeksperts proporciona aos clientes uma gama completa de serviços de avaliação, incluindo imóveis, bens móveis, bem como ativos comerciais e intangíveis.

Alliance Valuations (Lituânia) - Com sede em Vilnius, a Alliance Valuations é uma empresa de avaliação imobiliária, de propriedades e empresarial, que oferece apoio de avaliação abrangente a empresas em toda a Lituânia.

Collegium Advisors (Países Baixos) - Com sede em Rotterdam, a Collegium é uma consultora independente e completa de finanças corporativas e avaliação, que atende clientes de todo o mundo.

Evercorp (Noruega) - A Evercorp, com sede em Oslo, oferece uma variedade de serviços de avaliação e transação, incluindo vendas comerciais e departamentais, aquisições, modelagem financeira e diligência devida financeira.

Andersen in Spain (Espanha) - Luís Martín Guirado e Daniel Anquela ingressaram no escritório da Andersen em Madri, prestando assessoria em finanças corporativas na área de avaliações de negócios, avaliação de portfólios, avaliações para reestruturações, bem como para conflitos e reclamações, além de avaliações de ativos tangíveis e intangíveis, entre outros.

Swiss Economics (Suíça) - Com sede em Zurique, a Swiss Economics provê serviços de avaliação a clientes, incluindo análise de fluxo de caixa, avaliação de custo de capital e quantificação de impacto.

"A questão tributária, a legalidade e a avaliação são disciplinas complexas que agora conseguimos integrar perfeitamente em toda a região europeia e fora dela", acrescentou Andrea De Vecchi, Diretor Geral Corregional da Andersen na Europa. "Nossos profissionais trazem profundo conhecimento do assunto e experiência jurisdicional, enquanto trabalham de modo multifuncional e em diversas disciplinas com foco no cenário geral para nossos clientes."

A prática de avaliação mundial da Andersen está presente em mais de 25 países na América do Norte, Europa, América Latina, Oriente Médio e Ásia.

