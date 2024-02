Estado de São Paulo assina cooperação histórica com Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada dos EAU para acelerar a adoção da Falcon AI no WGS 2024

H.E. Faisal Al Bannai, Secretary General of ATRC and the Secretary of São Paulo State, Mr. Caio Mário Paes De Andrade signing a Memorandum of Understanding (MoU) on the sidelines of the World Governments Summit (WGS) 2024. (Photo: AETOSWire)

H.E. Faisal Al Bannai, Secretary General of ATRC and the Secretary of São Paulo State, Mr. Caio Mário Paes De Andrade signing a Memorandum of Understanding (MoU) on the sidelines of the World Governments Summit (WGS) 2024. (Photo: AETOSWire)

DUBAI, EAU--(BUSINESS WIRE)--O Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada (ATRC) dos EAU, com mandato para moldar um ecossistema avançado de P&D em Abu Dhabi e impulsionar as prioridades estratégicas de pesquisa dos EAU, assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) do Estado de São Paulo no Brasil, à margem do Encontro de Cúpula Mundial de Governos (WGS) 2024. Esta sinergia visa alavancar a experiência técnica do ATRC e suas subsidiárias para a integração perfeita da Inteligência Artificial (IA) na infraestrutura tecnológica de São Paulo e serviços governamentais.

Sob os termos do acordo, São Paulo irá explorar e impulsionar a adoção de Falcon Large Language Models (LLMs) e soluções baseadas em Falcon, bem como apoiar o uso da Falcon em seu ecossistema digital em diversos casos de uso. Além disto, São Paulo irá incentivar organizações e entidades a se unir à Falcon Foundation e contribuir para o avanço dos modelos Falcon de código aberto. A parceria marca um passo significativo na exportação da capacidade da Falcon a nível estatal para além do Oriente Médio, ao estabelecer as bases para iniciativas mundiais de cooperação que irão definir o futuro da inovação tecnológica.

Ao expressar otimismo quanto à aliança, Sua Excelência, Faisal Al Bannai, Secretário Geral do ATRC, disse: "A assinatura deste acordo ressalta a dedicação do ATRC às parcerias internacionais no domínio da IA para maximizar seus benefícios. Trabalhando lado a lado com o governo de São Paulo, esperamos dar suporte à adoção de soluções inovadoras da Falcon em várias organizações do país e definir um modelo pioneiro de cooperação internacional para dar forma ao futuro da IA."

De modo similar, o Secretário de Gestão e Governo Digital do Estado de São Paulo, Sr. Caio Mário Paes de Andrade, disse: "Estamos animados em iniciar esta parceria inovadora com o ATRC, à medida que unimos forças para integrar perfeitamente os modelos Falcon AI de última geração na infraestrutura tecnológica e nos serviços governamentais de São Paulo. Nossos esforços conjuntos estão preparados para estimular a inovação mundial e abrir caminho para avanços transformadores na área."

Falcon LLM, um modelo de IA de código aberto com liderança mundial, faz parte da série Falcon de poderosos modelos de linguagem ampla desenvolvidos pelo Technology Innovation Institute (TII), o ramo de pesquisa aplicada do ATRC. O ATRC e seu ramo de comercialização, VentureOne, lançaram uma empresa pioneira de IA, AI71, em novembro de 2023 para fornecer modelos de IA especializados a clientes (empresas e países), enquanto dão a eles a opção de propriedade descentralizada de dados. Tanto o TII como a AI71 oferecem canais vitais para implantar a série Falcon de LLMs.

Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.